Появился новый трейлер шоу.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал еще один трейлер четвертого сериала "Ведьмак", в котором рассекретил нового персонажа. Он будет иметь весомую роль в будущих эпизодах.

В новом ролике, который вышел на YouTube, создатели сериала познакомили зрителей с необычным персонажем, а с вампиром-хирургом Эмиэлем Регисом. Его сыграет 64-летний актер Лоуренс Фишберн известный своими ролями в фильмах "Матрица", "Джон Уик" и "Человек из стали".

"Предлагаю убрать оружие, добрые люди. Оно не нужно. Как видите, я без меча. И у меня нет того, что можно считать интересной добычей. Меня зовут Эмиль Регис. Я цирюльник-хирург", - представился в видео персонаж.

Видео дня

Кроме новенького, в трейлере также появился главный герой беловолосый Геральт из Ривии, которого в этом сезоне сыграет Лиам Хемсворт. Он заменил актера Генри Кавилла, который играл Ведьмака в предыдущих трех сезонах.

Ведьмак: сезон 4 - анонс нового персонажа

Новых и уже полюбившихся персонажей можно будет увидеть на экране уже скоро. Премьера четвертого сезона сериала состоится уже 30 октября. Все будущие серии появятся на Netflix.

Недавно стриминг показал первый полноценный трейлер четвертого сезона "Ведьмака", где кроме Геральта, появилась Цири и ее новые союзники.

Вас также могут заинтересовать новости: