По его словам, Украина отстаивает позицию, что сначала надо добиться прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что самой сложной темой реальных переговоров между Украиной и Россией будет вопрос оккупированных территорий. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на брифинге после встречи президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

"Конечно, вопрос территорий является очень чувствительным вопросом, очень специфическим и наиболее сложным на самом деле вопросом", - отметил Зеленский.

В то же время, он отметил, что россияне имеют другую позицию.

Видео дня

"Они действительно хотят все оккупировать. Но сейчас, до любого прекращения огня, они хотят заключить соглашение о земле, о наших территориях и тому подобное. Наша позиция такова - сначала мы нуждаемся в прекращении огня. Поэтому, мы должны сесть за стол и говорить, и чтобы понять, где мы находимся. И я думаю, что это наиболее важный первый шаг. Я думаю, что президент (Трамп) понимает, что наиболее сложным вопросом в любых переговорах, в любом формате переговоров - будет территория. Жаль, но территория Украины", - подчеркнул Зеленский.

Также у Зеленского спросили, во время переговоров в Белом доме сегодня с американской стороны звучали предложения об уступках Украины в вопросе территорий. Президент сказал:

"Мы понимаем российское предложение. Вы помните те обмены территорий и тому подобное. Я не уверен, что Россия изменила ее позицию. Я не уверен. У нас не было никаких встреч, чтобы понять позиции двух сторон".

В то же время, глава государства добавил, что никто не сможет закончить войну без Украины. Он повторил, что вопрос территорий является чувствительной темой.

"Вы увидите, что это будет очень сложный момент в этих переговорах. Но я уверен, что у нас будут переговоры", - подчеркнул Зеленский.

Также у президента Украины спросили о сообщении Трампа о том, что Украина и Россия должны остановить боевые действия там, где они сейчас происходят, и одновременно объявить о "победе" в войне. Он ответил:

"Я согласен с президентом - обе стороны должны остановиться".

Глава государства добавил, что Трамп прав.

"И он прав, президент прав. Мы должны остановиться там, где находимся. Важно остановиться там, где мы есть, и потом говорить", - ответил Зеленский.

Вместе с тем, как добавляет Зеленский, если "один человек не хочет" говорить, есть другие люди, группы, которые встретятся и обсудят - что делать, как осуществить реальные шаги к настоящему справедливому и длительному миру. Он добавил, что все упирается в позицию Путина, потому что Украина не хотела этой войны.

При этом, президент Украины заверил, что открыт к двусторонней, трехсторонней встрече, или в любом другом формате. Но этот формат должен приблизить Украину к миру.

Война в Украине - заявления Трампа

Как сообщал УНИАН, 23 сентября Трамп заявил, что Украина при поддержке Европейского Союза находится в таком положении, чтобы бороться и отвоевать оригинальные территории.

16 октября Трамп заявил, что Украина якобы хочет перейти в наступление, и Соединенным Штатами "придется принять решение" по этому поводу.

Как известно, Украина не признает оккупацию украинских территорий Россией.

Вас также могут заинтересовать новости: