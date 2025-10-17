По словам главы "Укрэнерго", россияне перешли к тактике "выжженной земли".

В Украине планируют во время вечернего максимума потребления сегодня, 17 октября, применить аварийные отключения.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

"Ограничения будут сегодня в период прохождения вечернего максимума потребления", - отметил глава "Укрэнерго".

Видео дня

Он предположил, что в Восточных областях аварийные отключения начнутся раньше. По его словам, россияне изменили подход к атакам на энергосистему.

"Раньше это были массированные ракетные атаки, когда в течение одной атаки запускалось 100 ракет и поражались объекты энергетики - НЭК "Укрэнерго" и электростанции. Сейчас они поняли, что такая тактика не ведет их к успеху и перешли к тактике выжженной земли во время атак на энергетику, уничтожая энергорайоны. Очень сильно страдают теплоэлектоцентрали, которые должны обеспечивать потребителей теплом и светом", - отметил Зайченко.

Он добавил, что специалисты продолжают восстанавливать объекты энергетики, которые поражались десятки раз.

На вопрос о защите энергосистемы от воздушных атак РФ, глава "Укрэнерго" отметил, что более половины автотранформаторов на объектах "защищены таким уровнем защиты, который позволяет выдерживать шахеты".

Отключение света в Украине - последние новости

В Украине уже не первый день применяют аварийные отключения света, а в Черниговской области введен график почасовых отключений. Причина введения мер - последствия российских атак на объекты энергетики. В частности, утром 17 октября аварийные отключения были введены в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

Не обошелся без аварийных отключений и в вечер 16 октября. По команде "Укрэнерго" они были, в частности, применены в столице и Киевской области, Полтавской и Сумской областях.

Вас также могут заинтересовать новости: