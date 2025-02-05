Такое исследование показывает, что эти способности развились миллионы лет назад у наших общих предков.

Ученые исследовали, могут ли обезьяны применять "теорию разума", благодаря чему обнаружили, что эти животные могут определить, что кто-то не имеет достаточно знаний. В частности соавтор исследования Крис Крупени объяснил, что способность человека распознавать, когда другим не хватает знаний, является ключом к нашему совершенному социальному поведению, пишет Interesting Engineering.

"Этот когнитивный процесс, известный как "теория разума", позволяет людям "сотрудничать, общаться и работать вместе на стратегическом уровне". Однако вопрос, обладают ли нечеловеческие приматы этой способностью, обсуждался десятилетиями - до сегодняшнего дня, поскольку новые исследования показывают, что они могут даже предупреждать других о потенциальной опасности", - говорится в материале.

Обезьяны понимают, когда вы чего-то не знаете

Исследователи впервые воссоздали поведение обезьян в дикой природе в контролируемой среде, проведя простой эксперимент с тремя бонобо (шимпанзе карликовый - УНИАН).

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Крупени разложил в разных местах лакомства, которые должен был найти другой исследователь, чтобы накормить животных. Иногда исследователь понимал, где они находятся, поэтому обезьяны не реагировали на это. Однако, когда он не видел, куда Крупени положил лакомства, обезьяны прыгали, показывая ему, где именно они находятся.

"Их пальцы показывали прямо сквозь сетку - было понятно, что они пытаются сообщить", - отметил Крупени.

По его словам, обезьяны смогли понять, когда человек не знает о той или иной вещи.

Эксперимент также показывает, что обезьяны могут "одновременно держать в голове две противоречивые картины мира. Они точно знают, где находится еда, и в то же время они знают, что их партнер видит ту же самую ситуацию без этой информации".

Как обезьяны это могут понимать?

Некоторые назвали это исследование "надуманным", однако он показал, что обезьяны обладают "теорией разума", предполагая, что "эти способности развились миллионы лет назад у наших общих предков".

"Мы показали, что обезьяны общаются с партнером, чтобы изменить его поведение, но ключевым открытым вопросом для дальнейших исследований является то, указывают ли они также на изменение психического состояния партнера или его убеждений", - подчеркнул один из авторов исследования.

Другие научные исследования

Как писал УНИАН, ученые тестируют назальный аппарат, который может бороться с раком поджелудочной железы. Таким образом исследователи хотят найти метод, который поможет защитить здоровые ткани от радиационного поражения и улучшить результаты лечения пациентов.

Также ученые выяснили, как на Луне образовались два огромных каньона. По словам автора исследования, это был очень бурный, очень драматический геологический процесс.

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