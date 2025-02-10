Отключение продемонстрировало серьезные проблемы страны в сфере энергетической безопасности.

В островном государстве Шри-Ланка, расположенном в Индийском океане, одна обезьяна, которая пробралась на электростанцию к югу от Коломбо, оставила без электричества всю страну.

Как пишет The Guardian, блэкаут наступил в воскресенье около полудня. В результате большинство местных жителей и туристов буквально задыхались от жары, поскольку отсутствие электричества привело к отключению кондиционеров и вентиляторов. Уточняется, что температура воздуха превышала 30°C, и специалистам приходилось быстро восстанавливать оборудование, так как без света остались не только жилые дома, но и больницы и т.д.

Министр энергетики Кумара Джакаяди сказал журналистам:

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"Обезьяна вступила в контакт с нашим трансформатором, что вызвало дисбаланс в энергосистеме".

"Инженеры спешно восстанавливали энергоснабжение в стране с населением 22 миллиона человек прежде всего обеспечивая электричеством критически важные объекты, такие как больницы и станции очистки воды. Хотя в некоторых районах электричество появилось в течение нескольких часов, многие дома без генераторов оставались в темноте до глубокой ночи", - пишет издание.

Совет по электроэнергии Цейлона извинился за блэкаут, но чиновники так и не объяснили: каким образом инцидент вызвал такие масштабные последствия. Также ничего неизвестно о судьбе обезьяны.

Отмечается, что эта ситуация стала темой номер один для обсуждения местными жителями в социальных сетях, породила массу мемов и шуток. Одни сравнивали инцидент с комедийным скетчем, другие - возмущались уязвимостью национальной энергосистемы.

"Только в Шри-Ланке одна обезьяна может отключить электричество во всей стране", - написал один из пользователей интернет.

"Одна обезьяна - полный хаос. Время пересмотреть инфраструктуру?" - подчеркнул другой местный житель.

The Guardian отмечает, что отключение электроэнергии продемонстрировало серьезные проблемы Шри-Ланки в сфере энергетической безопасности. В частности, эксперты давно предупреждали, что энергосистема страны устарела, уязвима и подобные сбои могут участиться.

По данным журналистов, Шри-Ланка не впервые сталкивается с такими проблемами. В 2022 году из-за экономического кризиса отключения электричества стали в стране ежедневными - нехватка топлива заставила власти вводить лимиты на электроэнергию, и периодически отключения длились до 13 часов.

Кроме того, в Шри-Ланке имеет место проблема с масштабным размножением обезьян. Из-за роста популяции и одновременным сокращением лесных территорий животные все чаще совершают набеги на села в поисках пищи и уничтожают урожай. "По оценкам, численность эндемичных цейлонских макак составляет от 2 до 3 миллионов особей", - говорится в статье.

Инциденты с животными в мире

Как писал УНИАН, житель Сиднея рассказал, что был поражен, когда специалисты поймали 102 ядовитые змеи с одного места на его заднем дворе. В частности, Дэвид Штейн вызвал змееловов после того, как на своем дворе увидел шесть краснобрюхих черных змей. Владелец компании, которая занимается отловом змей, Кори Кереваро, отправил своего работника на место, где тот нашел пятерых взрослых особей, четыре из которых были "гравидами", то есть носили яйца внутри. После чего он начал находить в мульче "детеныша за детенышем".

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