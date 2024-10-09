Администрация США поверила разведывательным данным, полученным из Москвы, о том, что Путин якобы очень серьезно рассматривает возможность применения ядерного оружия.

Осенью 2022 года Кремлю таки удалось очень сильно напугать Белый Дом угрозами ядерной войны. Об этом говорится в документальной книге "Война" журналиста газеты Washington Post Боба Вудворда.

Как пишет APNews, после сентябрьского контрнаступления ВСУ и перед угрозой окружения российских войск в Херсоне американская разведка получила разведывательные данные об "очень деликатных, достоверных разговорах внутри Кремля" о том, что президент Владимир Путин серьезно рассматривает возможность использования ядерного оружия.

Как пишет Вудворт в своей книге, разведка США указала на 50% вероятность того, что Путин использует тактическое ядерное оружие, если украинские силы окружат 30 000 российских войск в Херсоне. Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан "с ужасом" смотрел на оценку разведки, которую описывают как полученную из лучших источников и методов, в конце сентября 2022 года. Это вызвало беспокойство у администрации Байдена, ведь оценка вероятности применения Россией ядерного оружия выросла с 5-10% до 50%.

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По данным автора книги, тогда Байден приказал Салливану выйти на контакт с россиянами и сказать им, что именно США сделают в ответ на такие действия. Также журналист рассказывает, что в октябре 2022 года министр обороны США Ллойд Остин провел напряженный разговор с тогдашним министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Тогда Остин в обтекаемых формулировках предупредил Россию, что применение ядерного оружия просто так Москве не простят. Шойгу вроде бы сказал, что не воспринимает язык угроз. На это Остин ответил еще более угрожающе:

Господин министр. Я руковожу самой мощной армией в истории мира. Я не угрожаю.

По словам чиновника, с которым на условиях анонимности общался автор книги, разведывательные данные тогда так напугали Вашингтон, что Белый дом приказал всем значительным чиновникам американского правительства провести аналогичные телефонные разговоры с их российскими коллегами, чтобы передать то же сообщение.

Сам Байден тогда озвучивал публичные предостережения относительно применения ядерного оружия и звонил президенту Китая Си Цзиньпину, который, как считается, имеет наибольшее влияние на Путина, чтобы обсудить вопрос ядерного сдерживания. Согласно книге, Си согласился предупредить Путина.

Ядерные угрозы Москвы

Как писал УНИАН, Россия систематически прибегает к угрозам применения ядерного оружия, чтобы сдержать Запад от активной поддержки Украины. Сам Путин никогда прямо не говорит, что ударит ядерным оружием, но делает обтекаемые публичные заявления, в которых подчеркивает ядерную силу Москвы. Недавно он даже анонсировал изменение ядерной доктрины РФ именно в то время, когда на Западе обсуждают возможность позволить Украине наносить удары западными ракетами вглубь России.

Карманные политики и пропагандисты Кремля подкрепляют эти туманные намеки более конкретными угрозами, обещая ядерные удары по городам стран НАТО.

Поскольку Путин часто прибегает к информационным и дезинформационным кампаниям, проведению которых он научился во времена своей службы в КГБ, можно предположить, что Россия может сознательно "кормить" западные разведки лживыми "инсайдами". Например, о том, что Кремль якобы серьезно рассматривает возможность применения ядерного оружия. Директор ЦРУ Билл Бернс отметил, что Запад не должен постоянно бояться российских ядерных угроз, ведь Путин сознательно использует этот инструмент для запугивания.

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