Комиссия не исключает возможности подачи иска в суд за запрет импорта украинских товаров.

Европейская комиссия может подать в суд иск в отношении трех стран, которые сохраняют односторонний запрет на импорт украинских товаров. Польша, Венгрия и Словакия открыто игнорируют попытки восстановить торговые отношения в связи с вступлением в силу нового торгового соглашения с Киевом.

Издание Politico пишет, что запреты, касающиеся украинского зерна и других сельскохозяйственных продуктов, нарушают правила единого рынка ЕС, запрещающие национальные торговые барьеры. Столицы трех стран фактически бросили вызов Брюсселю, предлагая ему отдать приоритет Киеву перед членами ЕС для соблюдения торгового соглашения.

"Мы не видим никаких оснований для сохранения этих национальных мер", - заявил заместитель пресс-секретаря Комиссии Олоф Гилл.

Видео дня

В электронном письме Гилл сообщил, что исполнительная власть ЕС "усилит контакты" со странами-противниками. На вопрос о том, исключила ли Комиссия возможность возбуждения процедуры нарушения, Гилл ответил:

Все варианты находятся на столе.

Брюссель не спешил принимать меры с момента введения запретов в 2023 году, надеясь, что обновленное торговое соглашение сделает их ненужными. Официальные лица, знакомые с ходом переговоров, говорят, что здесь также играет роль политика. Подача иска против Польши может осложнить отношения с правительством Дональда Туска, а выделение Венгрии и Словакии будет выглядеть как двойные стандарты.

Министерство сельского хозяйства Польши сообщило Politico, что ограничения правительства "не отменяются автоматически" в соответствии с новым соглашением с ЕС и остаются в силе.

Аналогичным образом, Будапешт сохранит свою защиту на национальном уровне, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, обвинив Брюссель в "приоритетном внимании к украинским интересам".

Его словацкий коллега Ричард Такач назвал меры защиты, предусмотренные новым соглашением, "недостаточно сильными" для защиты местных производителей, намекнув, что Братислава последует примеру Будапешта.

Обновленное соглашение Евросоюза с Украиной заменяет временную либерализацию торговли, введенную после полномасштабного вторжения России в 2022 году, обеспечивая более стабильные условия для украинского экспорта и добавляя меры защиты для европейских фермеров.

Беспошлинные квоты на продукцию из Украины - главные новости

ЕС существенно увеличивает беспошлинные квоты на часть продукции украинских аграриев. Больше всего лимит расширили на мед, сахар, сухое обезжиренное молоко и яйца, а на некоторые товары квоты отменили.

В Государственной таможенной службе Украины напомнили, что подписанная договоренность с ЕС вступает в силу с 29 октября.

Вас также могут заинтересовать новости: