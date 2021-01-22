Европарламент принял резолюцию, призывая страны Евросоюза ввести санкции против России и остановить строительство "Северного потока-2".

Европарламент резко осудил арест российского оппозиционера Алексея Навального и призвал освободить его "немедленно и без каких-либо дополнительных условий".

За соответствующую резолюцию проголосовал 581 евродепутат, 50 - были против, еще 44 - воздержались, пишет DW.

В ответ на задержание и арест Навального Европарламент призвал Совет ЕС "занять активную позицию во время следующих заседаний и существенно усилить ограничительные меры Евросоюза в отношении России".

В резолюции добавляют, что санкции следует ввести против "физических и юридических лиц, причастных к решению арестовать и посадить Алексея Навального". Кроме того, по мнению евродепутатов, ЕС должен применить новый режим санкций за нарушение прав человека к лицам, ответственным за нападения на Навального.

Также санкции должны быть введены против российских олигархов, связанных с Кремлем, членов ближайшего окружения президента и пропагандистов российских СМИ, которые имеют активы в ЕС и в настоящее время могут посещать Евросоюз.

"Европарламент призывает ЕС и его государства-члены критически пересмотреть сотрудничество с Россией на различных внешнеполитических площадках и в отношении проектов, таких как "Северный поток-2", завершение которого ЕС должен остановить немедленно", - сказано в резолюции.

Евродепутаты считают, что арест Навального, а также покушение на него, совершенное в августе с применением боевого отравляющего вещества семейства "Новичок", направленные на то, чтобы помешать оппозиционеру "разоблачать серьезную коррупцию режима" в РФ.

Что известно о задержании Навального

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту «Внуково», но был перенаправлен в «Шереметьево». Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

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Автор: УНИАН