Президент США Дональд Трамп приказал американским военным немедленно возобновить испытания ядерного оружия, впервые за 33 года.

В сообщении в соцсети Truth Social он заявил, что поручил Пентагону провести испытания американского ядерного арсенала "на равной основе" с другими ядерными державами.

"В связи с программами испытаний, проводимыми другими странами, я поручил Министерству обороны начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе. Этот процесс начнется немедленно", — написал Трамп. "Россия на втором месте, а Китай — на третьем с большим отрывом, но сравняется с лидерами в течение 5 лет".

Как пишет Reuters, при этом директор Ассоциации по контролю над вооружениями США Дэрил Кимбалл заявил, что Соединенным Штатам потребуется не менее 36 месяцев, чтобы возобновить контролируемые подземные ядерные испытания на бывшем полигоне в Неваде.

"Трамп дезинформирован и оторван от реальности. У США нет технических, военных или политических причин возобновлять испытания ядерного оружия впервые с 1992 года", — заявил Кимбалл в программе X.

Неясно, имел ли Трамп в виду испытания ядерного оружия, которые проведет Национальное управление по ядерной безопасности, или лётные испытания ракет, способных нести ядерное оружие.

Впоследствии на борту Air Force One Трамп подтвердил, что возобновление США ядерных испытаний после 30-летнего моратория было бы "целесообразным", однако при этом сказал, что ведет переговоры с Россией о денуклеаризации.

"У нас больше ядерного оружия, чем у кого-либо. Мы не проводим испытания… но поскольку испытания проводят другие, я думаю, что нам тоже стоит это делать".

Он не уточнил, когда и где пройдут ядерные испытания в США, сказав лишь: "У нас есть испытательные полигоны. Об этом будет объявлено".

На вопрос, беспокоит ли его то, что США вступают в более рискованную ядерную среду, Трамп ответил: "Думаю, у нас всё это довольно надежно под контролем".

При этом он заявил, что обсуждает с Россией вопрос денуклеаризации.

"Если мы что-то предпримем, к этому присоединится и Китай", - подчеркнул Трамп.

Ядерные угрозы России

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия 28 октября провела испытания подводного аппарата "Посейдон" . Его официально позиционируют как беспилотный подводный аппарат с ядерным двигателем, способный нести ядерную боеголовку сверхбольшой мощности.

Путин похвастался, что мощность "Посейдона" якобы значительно превышает мощность российской межконтинентальной ракеты "Сармат".

Также перед этим россияне заявили об успешном испытании ядерной ракеты 9М730 "Буревестник". По их словам, это ядерное оружие, которое якобы может пробить любой оборонный щит.

