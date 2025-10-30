По словам Трампа, пошлины для Китая будут снижены.

Президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин встретились в южнокорейском городе Пусан и договорились по ряду стратегических вопросов. Об этом сообщает The Washington Post.

По словам американского лидера, стороны договорились снизить общие пошлины на китайские товары с 57% до 47%. Тарифы будут снижены в обмен на меры по прекращению экспорта в США компонентов для производства наркотика фентанил.

Сообщается также, что стороны достигли соглашения в споре между Китаем и США в связи с усилением Пекином контроля над экспортом редкоземельных металлов.

Трамп объявил, что Китай будет импортировать из США "огромные объемы" соевых бобов и другие сельскохозяйственные продукты. Из высказываний американского лидера неясно, будет ли Китай закупать тот же объем, что и до введения торговых барьеров.

Что касается Украины, то стороны добились о совместной работе по урегулированию войны.

"Мы долго говорили с Си об Украине. Мы будем работать вместе, чтобы что-то сделать. Мы согласились, что обе стороны завязли в боевых действиях, и иногда нужно дать им возможность сражаться, это безумие", - заявил Трамп.

Президент США пошутил, что оценил бы встречу на 12 баллов из 10.

"Это была удивительная встреча. Он великий лидер", - американский лидер.

Торговая война США и Китая - последние новости

Ранее западные эксперты пришли к выводу, что китайцы бьют по интересам США во всем мире, особенно в Украине. Как показывают новые отчеты, китайские компании принимают масштабное участие в поставке компонентов для российских дронов, которые атакуют нашу страну.

Впрочем, как сообщалось, США не готовы вводить дополнительные пошлины против Китая. Ранее американцы уже достигли рамочного соглашения с Китаем, чтобы избежать введения дополнительных 100% пошлин на китайский импорт.

