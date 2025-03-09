По словам президента США, угроза изменения климата - ничто по сравнению с рисками, которые несет ядерное оружие.

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие самой большой угрозой для человечества, предупредив, что использование "монструозных" боеголовок может "положить конец миру". Об этом он сказал в интервью Fox News, передает Daily Mail.

"Мы тратим много денег на ядерное оружие - уровень разрушений превышает все, что вы можете себе представить. Это просто плохо, что мы тратим все эти деньги на то, что, если оно будет использовано, это, вероятно, будет концом света", - подчеркнул американский лидер.

По его словам, угроза изменения климата - ничто по сравнению с рисками, которые несет ядерное оружие, подчеркнув, что ядерная война "может произойти уже завтра".

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"Я наблюдал, как Байден годами говорил, что экзистенциальная угроза связана с климатом. Я сказал "нет". самая большая угроза - это то, что лежит на полках в разных странах под названием "ядерное оружие", это большие монстры, которые могут снести вам головы на много миль, много миль, много миль", - отметил Трамп.

О чем еще сказал Трамп во время интервью

Ранее президент США признался, что думает о будущем Украины без поддержки США. По его словам, наше государство может не выжить в любом случае.

"Ну, оно и так может не выжить, но с Россией у нас есть слабые места. Знаете, здесь нужны двое", - отметил Трамп.

Также американский лидер заявил, что был жестче к России, чем кто-либо в мире. Он подчеркнул, что в США была мистификация "Россия, Россия, Россия", которая была очень плохой вещью, которая могла привести к войне.

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