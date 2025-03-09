Президент США Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие самой большой угрозой для человечества, предупредив, что использование "монструозных" боеголовок может "положить конец миру". Об этом он сказал в интервью Fox News, передает Daily Mail.
"Мы тратим много денег на ядерное оружие - уровень разрушений превышает все, что вы можете себе представить. Это просто плохо, что мы тратим все эти деньги на то, что, если оно будет использовано, это, вероятно, будет концом света", - подчеркнул американский лидер.
По его словам, угроза изменения климата - ничто по сравнению с рисками, которые несет ядерное оружие, подчеркнув, что ядерная война "может произойти уже завтра".
"Я наблюдал, как Байден годами говорил, что экзистенциальная угроза связана с климатом. Я сказал "нет". самая большая угроза - это то, что лежит на полках в разных странах под названием "ядерное оружие", это большие монстры, которые могут снести вам головы на много миль, много миль, много миль", - отметил Трамп.
О чем еще сказал Трамп во время интервью
Ранее президент США признался, что думает о будущем Украины без поддержки США. По его словам, наше государство может не выжить в любом случае.
"Ну, оно и так может не выжить, но с Россией у нас есть слабые места. Знаете, здесь нужны двое", - отметил Трамп.
Также американский лидер заявил, что был жестче к России, чем кто-либо в мире. Он подчеркнул, что в США была мистификация "Россия, Россия, Россия", которая была очень плохой вещью, которая могла привести к войне.