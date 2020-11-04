Президент США утверждает, что хочет остановить голосование, которое якобы происходит после закрытия участков.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отмечает, что победил на выборах президента, но собирается обратиться в Верховный суд США из-за "мошенничества".

Об этом Трамп заявил во время выступления в Белом доме, которое транслировалос на американском телеканале CNN.

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Трамп отметил, что за него проголосовали миллионы людей, но "очень печальная группа людей пытается лишить их гражданских прав".

"Мы готовились к большому празднованию. Мы выигрывали везде, но вдруг это просто был отменен", - заявил Трамп.

Президент США перечислил штаты, где он побеждает, но, по его утверждению, не у всех штатах зачислены голоса за него при подведении итогов голосования.

В связи с этим он заявил о мошенничестве на выборах. "Это обман американского народа. Это позор для нашей страны. Мы готовились выиграть эти выборы. Откровенно, мы выиграли эти выборы. Поэтому наша цель сейчас состоит в том, чтобы обеспечить добропорядочность во благо этой страны. Это очень великий момент. Это серьезный обман в отношении нашей страны. Мы хотим, чтобы закон использовался должным образом. Поэтому мы собираемся обратиться в Верховный суд США", - отметил Трамп.

Он утверждает, что голосование продолжается после закрытия участков, и поэтому он хочет остановить такое голосование.

Выборы в США: что известно

Президентские выборы в США начались 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.

29 сентября состоялся первый раунд дебатов между Трампом и Байденом.

В разгар предвыборной кампании Трамп заболел коронавирусом, однако после непродолжительного лечения вернулся к борьбе.

В ходе избирательной кампании Байден обвиняет Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности - путинскому). Трамп, в свою очередь, утверждает, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.

Избирательная система США отличается от украинской. Голосование там проходит в два этапа: сначала граждане выбирают выборщиков, которые впоследствии будут непосредственно избирать президента. Выборщики - это люди с хорошим образованием, активисты и меценаты. Избиратели заранее знают, кого поддерживает каждый выборщик.

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Перевод: Виталий Саенко