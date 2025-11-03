Трамп и Путин могут встретиться на саммите Большой двадцатки.

Президент США Дональд Трамп мог бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в конце ноября в ходе саммита G20. Такое предложение высказал президент Финляндии Александр Стубб, пишет Yle.

Саммит G20 пройдет 21-22 ноября в Йоханнесбурге – крупнейшем городе Южно-Африканской Республики. ЮАР станет первым африканским государством, принимающ им этот саммит.

В то же время ни Трамп, ни Путин не заявляли о намерении приехать на саммит

Так, Трамп заявлял, что вместо него встречу G20 посетит вице-президент Джей Ди Вэнс. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также заявлял, что Путин не планирует лично посещать саммит в ЮАР, где его могут задержать.

Встреча Трампа и Путина

Напомним, Дональд Трамп анонсировал встречу с диктатором Путиным в Будапеште. Точной даты он не назвал, однако сказал, что она состоится в ближайшее время.

Однако вскоре стало известно, что саммит в Будапеште отменен. Подготовка к нему поставлена на паузу после неудачного разговора между госсекретарем США Рубио и министром иностранных дел РФ Лавровым.

СМИ писали, что встреча Путина и Трампа не состоится в ближайшем будущем, потому что РФ отказалась от немедленного прекращения огня в Украине.

2 ноябрря в кремле заявили, что в настоящее время потребности во встрече Трамп и Путина для переговоров по Украине нет.

