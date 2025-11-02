Трамп также назвал эту встречу "замечательной для обеих сторон".

Президент США Дональд Трамп сделал многозначительное заявление после встречи с лидером Китая Си Цзиньпином, отметив, что она "приведет к вечному миру".

В сообщении в соцсети Truth Social Трамп также назвал эту встречу "замечательной для обеих сторон".

"Моя встреча на уровне G2 с президентом Си Цзиньпином из Китая была замечательной для обеих наших стран. Она приведет к вечному миру и успеху. Пусть Бог благословит как Китай, так и США", - написал американский президент.

Термин "G2", который использовал Трамп, означает формат тесного партнерства между США и Китаем. Этот термин еще в 2005 году предложили американские экономисты для описания возможного сотрудничества двух ведущих экономик мира.

Встреча Трампа и Си

Встреча лидеров США и Китая прошла 30 октября 2025 года в Пусане и длилась 1 час 40 минут.

После встречи политиков в заявлении правительства Китая указывалось, что у двух стран есть "хорошие перспективы для сотрудничества". В частности, вопрос по редкоземельным металлам удалось "урегулировать".

Трамп оценил встречу "на 12 из 10", а также сообщил, что в апреле следующего года он планирует посетить Китай, а Цзиньпин может впоследствии посетить США.

Также Трамп и Си обсудили войну в Украине. Трамп заявил, что лидер Китая "поможет нам в вопросе Украины".

"Мы долго говорили с Си об Украине. Мы будем работать вместе, чтобы что-то сделать", - отметил он.

