Президент США Дональд Трамп в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) провел встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.

Как пишет Reuters, встреча длилась час и сорок минут. По ее итогам Трамп заявил, что "это была потрясающая встреча и было принято много важных решений".

Трамп также сообщил, что обсуждал с Си войну в Украине.

"Мы долго говорили с Си о Украине. Мы будем работать вместе, чтобы что-то сделать. Мы согласились, что обе стороны завязли в боевых действиях, и иногда нужно дать им возможность сражаться, это безумие".

Он также заявил, что "Си поможет нам в вопросе Украины, но больше мы ничего не можем сделать".

Трамп также оценил встречу с китайским лидером на "12 из 10" и анонсировал взаимные визиты.

"В апреле я поеду в Китай, а Си Цзиньпин приедет сюда немного позже", - сказал он.

Война в Украине

Ранее Трамп снова заявил, что война между Украиной и Россией будет урегулирована, но он признал, что недооценил насколько тяжело это будет.

Глава Белого дома считает, что эта война - единственный конфликт, который ему до сих пор не удалось закончить, хотя он считал это самой простой задачей из-за его хороших отношений с российским диктатором Владимиром Путиным.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что трудно делать прогнозы о сроках окончания войны в Украине, однако сейчас настал момент, когда в интересах и России, и Украины прекратить боевые действия.

