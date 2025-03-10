Скорее всего, встреча американского и китайского лидеров состоится в Пекине.

Президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин могут встретиться в Пекине в апреле. Об этом сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на несколько дипломатических источников.

Отмечается, что Трамп надеется принять лидера Китая в Мар-а-Лаго, но "Пекин стремится к более официальной встрече в Вашингтоне или Пекине".

По данным источников, оба президента хотели бы пригласить друг друга, чтобы представить встречу как дипломатическую победу. Однако предварительные обсуждения больше фокусируются на возможном визите Трампа в Китай, пишет издание.

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"Сейчас чиновникам в Пекине сложнее общаться со своими коллегами в Вашингтоне, чем при администрации Байдена (Джо Байден - предыдущий президент США, - ред.), поскольку в Вашингтоне происходят масштабные изменения", - сказал изданию один из источников в Китае.

Отношения США и Китая: последние новости

Как сообщал УНИАН, Трамп ведет торговую войну с Китаем. Как сообщало The Wall Street Journal, в условиях кризиса внутренней экономики Пекин обороняется, надеясь спасти как можно больше от глобальной торговой системы, которая спасла Китай от нищеты. Между тем Трамп намерен перестроить торговую систему, которая, по его мнению, принесла выгоду остальному миру - и больше всего Китаю - за счет США.

Китай критикует Трампа за его политику в отношении Европы. Специальный представитель Китая по европейским делам Лу Шей заявил, что шокирован поведением Трампа с партнерами. Он назвал его политику наглой и доминирующей, а также отметил, что судьба мирного соглашения для Украины не может определяться только Вашингтоном и Москвой:

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