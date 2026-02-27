Китай обеспокоен новым законом о призыве в России, – ISW

В частности, стали известны новые детали указа, о которых ранее не сообщали российские СМИ.

Китай предупредил своих граждан в России на фоне появления там закона, который обязывает служить в российских вооруженных силах. Об этом пишут аналитики из Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Китай напрямую не предупредил об опасности службы в ВС РФ. Однако призвал "принимать разумные решения" для "обеспечения законного статуса проживания в России".

Аналитики ссылаются на сообщение гонконгского СМИ South China Morning Post. По их данным, новый российский закон о призыве требует от иностранных мужчин без гражданства в возрасте от 18 до 65 лет отслужить не менее года в ВС РФ, прежде чем они смогут подать заявление на получение российского гражданства или вида на жительство.

Исключением могут стать граждане Беларуси, а также мужчины, которые либо уже прошли службу в ВС РФ ранее, либо имеют официальный статус негодных к военной службе. Аналитики отмечают, что ранее государственные росСМИ не сообщали об этих аспектах указа

"Предупреждение консульства КНР свидетельствует о том, что Китай может быть обеспокоен тем, что Россия будет принуждать его граждан, проживающих в России, к военной службе с помощью этого закона. Россия проводила рейды против мигрантов с просроченными разрешениями или без документов и принуждала их к военной службе под угрозой уголовного преследования или депортации", – отмечают аналитики.

Они добавляют, что принуждение к службе для иностранцев свидетельствует о значительном усилении Москвой ее механизмов набора. ISW добавляет, что с недавних пор Кремль готовится к постепенному набору резервистов для уменьшения дефицита личного состава на фоне замедления темпов набора контрактников в России.

Проблемы с личным составом РФ: что известно

Ранее о том, что в РФ начинаются проблемы с личным составом, сообщали ряд экспертов и СМИ. В частности, ветеран АТО Евгений Дикий заявлял, что РФ уже прошла стадию, когда у них основной проблемой было качество личного состава. Теперь же, по его словам, Москва испытывает и нехватку людей в армии.

Об остром кризисе в личном составе РФ писали и журналисты The Telegraph. Источники издания сообщили, что на фоне этого Путин, похоже, сейчас проводит "тайную мобилизацию". В частности, вместо полугодовых циклов, теперь в армии России создали систему непрерывного призыва. Призванные резервисты, по данным СМИ, часто перенаправляются в формирования на передовой.

