Новые меры могут быть обнародованы уже на этой неделе, сообщили некоторые из источников.

США готовят новый пакет санкций против российского энергетического сектора, чтобы усилить давление, если российский диктатор Владимир Путин отклонит мирное соглашение с Украиной.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, США рассматривают санкции против танкеров из теневого флота, которые иперевозят российскую нефть, а также против трейдеров, которые содействуют этим операциям, сообщили источники на условиях анонимности.

Новые меры могут быть обнародованы уже на этой неделе, сообщили некоторые из источников. По их словам, министр финансов США Скотт Бессент уже обсудил эти планы с группой европейских послов.

Видео дня

При этом источники предупредили, что окончательное решение остается за президентом США Дональдом Трампом.

Издание отметило, что уже введенные санкции проти РФ пока не изменил расчетов Путина. Однако меры, направленные против московских нефтяных гигантов и торговли, привели к падению цен на нефть до самых низких уровней, что сильно затруднило ситуацию в российской экономике.

Журналисты напомнили, что США уже ввели санкции против 4 ведущих российских производителей и, вместе с другими странами "Большой семерки", против сотен танкеров, участвующих в транспортировке российской нефти.

Переговоры в Берлине

Отмечается, что обсуждение санкций проходит на фоне переговоров о мирном соглашении. И хотя в целом американские, украинские и европейские официальные лица приветствовали значительный прогресс, по словам некоторых источников, остаются спорные вопросы относительно будущего статуса Донбасса, использования замороженных активов РФ и управления Запорожской атомной электростанцией.

По словам некоторых источников, американские чиновники рассматривают замороженные российские активы как часть любого будущего мирного соглашения, как раз в тот момент, когда европейские лидеры должны на этой неделе решить, использовать ли их для оказания военной и экономической помощи Украине.

Репарационный кредит для Украины: что известно

Завтра лидеры Евросоюза решат судьбу замороженных росийских активов. Они более двух месяцев пытались достичь единого мнения по вопросу, одтавать ли эти деньги Украине.

А на кануне решающего голосования стало известно, что Белый домоказывает сильнейшее давление на Европу, чтобы та не выделяла репарационный кредит Украине. Дело в том, что Белый дом имеет свои планы на эти деньги. Он хочет единолично управлять ими и решать, куда их тратить, избавив украинские власти возможности самомстоятельно решать все.

Вас также могут заинтересовать новости: