Произошла массовая утечка Resident Evil Requiem: в сеть попали ключевые спойлеры

Capcom официально подтвердила факт утечки и призвала геймеров перестать размещать спойлеры.

Розничная версия Resident Evil Requiem попала в руки игрокам за неделю до официального релиза – и теперь спойлеры разной степени тяжести гуляют по интернету. Игроки слили в сеть геймплей, ключевые кат-сцены и даже финал ожидаемого хоррора.

Capcom уже официально подтвердила факт преждевременного релиза дисковых копий и призвала геймеров перестать размещать спойлеры. В компании напомнили, что подобные действия оскорбительны для пользователей, которые ждут релиза игры.

"Просим всех сохранять осторожность: не смотреть и не распространять их [спойлеры]. Мы будем благодарны за понимание и уважение к другим игрокам, не лишайте их удовольствия", – говорится в обращении Capcom.

Видео дня

Напомним, что ждать премьеры Resident Evil Requiem осталось еще неделю – хоррор-экшен выйдет 27 февраля на ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Switch 2. Предзаказы уже стартовали – в украинском регионе Steam цена на игру самая дешевая в мире.

В свежем трейлере Resident Evil Requiem нам показали, что один из главных героев, Леон Кеннеди, чем-то заражен. Фанаты сразу начали строить теории, что для всеми любимого спецагента история может закончиться не совсем оптимистично.

Для франшизы Resident Evil подобные утечки давно стали почти традицией – спойлеры регулярно появляются в сети задолго до релиза. Так, спойлеры к Resident Evil 4 и Resident Evil 8 оказались в открытом доступе за две недели до выхода, к ремейку Resident Evil 3 – за 16 дней, а к Resident Evil 7 – почти за месяц.

Напомним, события Requiem разворачиваются спустя семь лет после финала Resident Evil Village и через три десятилетия после того, как Раккун-Сити был стерт с лица земли в результате ядерного удара. Новая игра серии с участием Эшли Грейс и Леона Кеннеди впервые с Resident Evil 6 продолжает общую сюжетную линию.

Вас также могут заинтересовать новости: