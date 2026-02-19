Зеленский рассказал, о чем хотел бы поговорить с Путиным при встрече

Также Зеленский отметил, что ему не интересен исторический экскурс россиян, поскольку он знает о РФ намного больше, чем Путин об Украине, и объяснил почему.

Разговоры российской стороны и, в частности, диктатора Владимира Путина об истории – это лишь тактика затягивания времени. Об этом в Telegram заявил президент Владимир Зеленский.

"Мне не нужны исторические разговоры, чтобы завершить эту войну и перейти к дипломатии. Я прочитал не меньше исторических книг, чем Путин. И я многому научился. Я знаю о его стране больше, чем он знает об Украине. Просто потому, что я бывал в России во многих городах. И знал там много людей. Он никогда не был в Украине столько раз. Он был только в больших городах. Я был в маленьких городах. От севера до юга. Везде. Я знаю их менталитет. Именно поэтому я не хочу тратить время на все эти вещи. Это их дело. Они решили иметь такую систему. Россияне решили изменить себя. Россияне решили, что им нужен новый царь. Это их выбор", – написал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что для Украины важным остается вопрос безопасности. Он отметил, что хочет поднять этот вопрос непосредственно во время встречи с кремлевским диктатором.

Видео дня

"Есть вопрос безопасности. Есть большая война против нас. Это наши жизни. Единственное, о чем я хочу говорить с ним – это то, что, по моему мнению, нам нужно решить это успешно. Я имею в виду быстро завершить эту войну. Именно поэтому я хочу говорить только о таких вещах", – добавил Зеленский.

Мирные переговоры: что известно

Ранее журналисты Axios сообщали, что Зеленский поручил своей команде во время переговоров организовать встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Женеве. Издание отмечало, что, по мнению украинского президента, это стало бы лучшим вариантом для решения территориального вопроса.

В то же время в Кремле ранее неоднократно отвергали эту идею. В частности, спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что подобная встреча возможна только в Москве. Тогда как президент Владимир Зеленский ранее говорил, что ехать в столицу РФ на переговоры невозможно.

Вас также могут заинтересовать новости: