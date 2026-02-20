В случае прекращения огня мониторингом займутся в первую очередь американцы, - Зеленский

Он рассчитывает, что в ближайшее время удастся организовать еще один раунд переговоров.

Украинская переговорная группа сделала доклад президенту по итогам встреч в Швейцарии, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Обсудили, в частности, аспекты, которые невозможно было озвучивать в телефонном режиме.

"Мы считаем, что реальные возможности достойно завершить войну остаются. Значительно помочь может способность мира давить на агрессора, чтобы надежный мир пришел на смену войне. Рассчитываем, что уже в ближайшее время, в феврале, удастся организовать еще один раунд переговоров. И что этот раунд может стать действительно результативным", - отметил глава государства.

Он добавил, что украинские ответы на самые сложные вопросы накануне следующей встречи готовы. Кроме того, определены приоритеты для украинской переговорной команды для следующей встречи в трехстороннем формате и встречи с Соединенными Штатами Америки.

Видео дня

"Работаем дальше и для готовности лидеров встречаться и решать то, что пока не решается на уровне команд. Именно лидерский формат может стать во многом решающим, и Украина готова к такому формату", - отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что команда должна обеспечить условия и для прогресса в гуманитарных вопросах. Обмены военнопленных должны продолжаться. "Ожидаем, что обмен станет возможным в ближайшее время", - отметил он.

Глава государства также отметил европейских партнеров Украины, отметив, что Европа "в процессе работы для завершения войны, и роль Европы должна расти". "Будем координироваться с партнерами. Украина всегда защищает наши общие европейские интересы", - подчеркнул Зеленский.

Мониторинг прекращения огня

В комментарии журналистам Зеленский отметил конструктив, достигнутый в военной подгруппе. "Все три стороны признали, что в случае окончания войны или прекращения огня мониторингом этого будут заниматься прежде всего американцы. Они будут председательствовать в этом направлении", - сказал президент.

В то же время, по его словам, в политической подгруппе пока не найден конструктив по вопросу территорий Донбасса.

"Договорились, что в течение 10 дней состоится еще одна встреча, скорее всего, так же в Женеве", - сказал Зеленский.

Переговоры в Женеве - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский заявил, что на переговорах в Женеве есть определенный прогресс в отношении перспектив осуществления мониторинга прекращения огня, если будет достигнута соответствующая договоренность при наличии политической воли.

Содержание переговоров касалось двух направлений - военного и политического. По словам Зеленского, "все три стороны в военном направлении были конструктивны".

Напомним, что к встрече, которая проходила в Швейцарии, присоединились верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич и министр армии Дэн Дрисколл.

Вас также могут заинтересовать новости: