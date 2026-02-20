Цымбалюк сошелся с бывшей: блогерша раскрыла секрет скандального 'Холостяка'

Актер больше не одинок.

Главный герой 14 сезона реалити-шоу "Холостяк", актер театра и кино Тарас Цымбалюк сейчас действительно находится в романтических отношениях.

Об этом в проекте "Сплетни Большого Города" рассказали блогерша Кристина Горняк и журналистка Наталья Тур. По словам женщин, сплетни о том, что Цымбалюк сошелся со своей бывшей, бизнес-вумен Светланой Готочкиной, не соответствуют действительности. Они знают, с кем он на самом деле в отношениях, однако называть имя отказываются:

"Сошелся, но не с Готочкиной. С кем? А это уже секрет, не скажем".

Напомним, во время выхода 14 сезона "Холостяка" в сети ходили слухи, что актер Тарас Цымбалюк на самом деле продолжает встречаться со Светланой Готочкиной, хотя на проекте и объявил, что они расстались незадолго до начала съемок.

После финала Готочкина решила прояснить все эти слухи. Женщина заявила, что действительно несколько раз возобновляла союз с Цымбалюком, однако в итоге они окончательно расстались.

В начале этого года начали ходить слухи о том, что теперь актер встречается со своей подругой и коллегой Еленой Светлицкой. Они не объявляли об отношениях, хотя часто появляются вместе и публикуют контент с совместного отдыха.

Между тем Наталья Денисенко, с которой дружили и Цымбалюк, и Светлицкая, заявила, что их общению с Еленой пришел конец.

