Названы лучшие видеокарты 'за свои деньги', которые можно купить в 2026 году

Авторитетное американское издание PC Gamer обновило рейтинг лучших видеокарт для игровых сборок, актуальных в мае 2026 года. Среди них оказались представители разных ценовых категорий, в том числе бюджетного класса.

Главный вывод статьи звучит довольно неожиданно: оптимальный выбор для большинства игроков – вовсе не флагманские видеокарты GeForce NVIDIA, а сбалансированная Radeon RX 9070 от AMD. Именно она дает лучший баланс цены, мощности и энергопотребления.

Карта оснащена 16 ГБайт памяти GDDR6, легко разгоняется без необходимости дополнительного охлаждения, и в играх уверенно превосходит аналогичную по цене GeForce 5070. Даже после стабилизации цен она остается самым практичным вариантом для 1440p-гейминга и частично 4K.

Следом идет Radeon RX 9060 XT 16 GB, которую PC Gamer называет лучшей по соотношению цены и быстродействия. Эта карточка практически догнала RTX 5060 Ti в 1080p и 1440p, а благодаря 16 ГБ памяти и улучшенной работе с трассировкой лучей стала заметно более универсальной, чем прошлые поколения AMD среднего уровня.

Хотя у RTX 5060 Ti остается преимущество в технологиях вроде DLSS и генерации кадров, в реальной производительности разрыв минимален. Поэтому RX 9060 XT рассматривается как самый выгодный вариант для тех геймеров, кто хочет недорогую, но современную видеокарту без серьезных компромиссов.

В бюджетной категории рекомендуют RTX 5050. Несмотря на скромные характеристики и 8 ГБ памяти, она обеспечивает стабильные 50–60 FPS в современных ААА-хитах и заметно опережает конкурентов вроде Intel Arc B570. При этом с включенным апскейлингом она способна дотягивать до комфортного уровня 1440p-гейминга.

Среди более мощных решений выделяется AMD Radeon RX 9070 XT, которая остается лучшей видеокартой среднего класса по чистой производительности. Особый акцент делается на разгоне и андервольтинге: ускоритель хорошо масштабируется и может выдавать заметный прирост FPS без увеличения энергопотребления.

В топе рейтинга находится GeForce RTX 5090, которую в PC Gamer называют абсолютным лидером рынка. Это самая мощная потребительская видеокарта, ориентированная не только на игры, но и на профессиональные задачи и работу с ИИ.

Также эксперты собрали рейтинг лучших процессоров, которые можно купить в мае 2026 года. Всего в рейтинг попало восемь моделей: от самых дешевых до самых дорогих.

Согласно свежему опросу Steam, 51% ПК-геймеров все еще используют разрешение 1920×1080 для своего основного монитора. В свою очередь на 2К перешло всего 20% геймеров. Самой популярной видеокартой в мае 2026 года является RTX 3060.

