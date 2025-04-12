Главнокомандующий ВСУ рассказал о попытках оккупантов продавить оборону украинцев.

Российские оккупанты с начала 2025 года понесли рекордные потери на фронте в ходе попыток наступления. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-аккаунте.

"Попытки оккупантов продавить нашу оборону оборачиваются для российских захватчиков рекордными потерями", - сообщил он.

По словам Сырского, с начала этого года общие потери личного состава российских захватчиков достигли 140 650 человек.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что борьба продолжается. Он выразил благодарность украинским защитникам за их стойкость и меткость, опубликовав видео с успешной работой бойцов на фронте.

Наступление оккупантов на фронте - последние новости

Как писал УНИАН, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что наступательные действия россиян на фронте уже начались. Он сообщил о значительном росте интенсивности атак.

Однако по прогнозу, который опубликовало издание The Telegraph, летнее наступление России обречено на провал. Аналитики считают, что амбиции российского диктатора Владимира Путина по захвату новых территорий не реализуются из-за многочисленных проблем, слабой организации и нехватке техники в российской армии.

В то же время, генерал Сергей Кривонос рассказал, готова ли Россия к масштабному наступлению. Он рассказал, что оккупанты пытаются прощупать слабые места, выявить средства огневого поражения ВСУ, чтобы в дальнейшем использовать для реального полномасштабного наступления. Однако для этого, по его мнению, россиянам нужно нарастить свои силы.

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