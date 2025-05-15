Государственный секретарь США Марко Рубио в начале неформального заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО в Турции отметил, что президент США Дональд Трамп открыт практически к любому механизму, который приведет к справедливому, устойчивому, длительному и прочному миру в российско-украинской войне. Но на самом деле механизмы принуждения России к прекращению огня сейчас достаточно ограничены.

Первое, о чем сейчас часто говорят: европейские партнеры Украины и американцы действительно настроены на усиление механизма санкций. Как версия - возможность введения санкций в отношении "теневого флота" РФ, который перевозит нефть.

Впрочем, следует понимать, что механизм санкций еще ни одну войну не остановил. Это - известная аксиома. Поэтому не вызывает удивления факт, что антироссийские санкции остаются достаточно "дырявыми". Они - некий условно эффективный механизм.

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К примеру, когда мы говорим об ограничении поставок комплектующих, электроники, Россия все равно находит обходные варианты для закупки составляющих через другие страны, или в варианте гражданского назначения, который не регламентируется экспортным контролем. Экономические же санкции против отдельных предприятий привели к тому, что Россия вместе с Ираном, Китаем, Северной Кореей создала схему, некую альтернативную экономическую реальность, которая позволяет россиянам избегать давления.

Мог бы Китай как-то повлиять на Россию и заставить ее к прекращению огня? Трудно сказать. КНР сейчас важно иметь РФ и ослабленной, и чтобы она ослабла не слишком сильно.

Ведь для Китая Россия важна как один из управляемых союзников в вероятном конфликте с США. Так что Пекин не дает Москве возможности сильно подняться, ограничивая со своей стороны какие-то крупные военные поставки. Но предоставляя РФ некоторое оборудование, детали, он заинтересован, чтобы Россия оставалась более-менее мощным союзником. Таким образом, на текущем этапе давить на РФ для окончания российско-украинской войны - не совсем в интересах Китая.

Кроме того, если война показывает неэффективность американской политики, неспособность США быть лидером в мире, если война влияет на разрыв контактов между европейцами и американцами за счет политики Дональда Трампа, - все это в интересах Китая. В этом смысле продолжение российско-украинской войны действительно его устраивает.

Что касается России, то она не настроена на прекращение огня. И даже если бы это произошло, это была бы временная мера, которая фактически не решает системного противоречия. Ведь не секрет, что РФ настроена на полное уничтожение Украины. Мы же, в свою очередь, настроены отстаивать свою независимость и суверенитет, чтобы сохранить себя как государство. То есть, ставки в этой войне очень высоки. И они не могут быть урегулированы только прекращением огня.

Еще один момент - Россия "разогрела" свою экономику именно на военной составляющей. И сейчас это как "милитарный велосипед", который либо упадет, либо должен ехать вперед. Поэтому у россиян нет предпосылок для того, чтобы прекращать постоянную тактику ведения боевых действий, постоянный механизм их обеспечения. Более того, они считают, что истощение Европы и Украины произойдет раньше, чем истощение РФ. И на этой концепции россияне, собственно, продолжают давить - и дипломатически, и в военном смысле.

Разрушить этот механизм можно только путем нанесения больших потерь противнику. Именно это и делают наши Силы обороны - на поле боя. И, если принимать во внимание военные меры как механизм принуждения россиян к прекращению огня, то, прежде всего, нам нужно обеспечить стабильную поддержку поставок оружия. В последнее время поставки стали менее ритмичными, чем было раньше. И это, конечно, создает определенные риски. Но это именно то, что может каким-то образом повлиять на баланс сил.

Сергей Згурец, военный эксперт