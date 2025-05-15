Штаты хотят увидеть прогресс в ближайшие несколько дней, отметил госсекретарь.

США хотят увидеть прогресс в вопросе мирного урегулирования войны в Украине в ближайшие несколько дней, военного решения не существует. Об этом государственный секретарь США Марко Рубио сказал в начале неформального заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО в Турции.

Рубио отметил, что президент США Дональд Трамп отстаивает вполне понятную позицию, что война между Украиной и Россией должна закончиться.

"Он открыт практически к любому механизму, который приведет нас к справедливому, устойчивому, длительному и прочному миру. Именно это он хочет видеть. Он хочет видеть прекращение войны", - сказал Рубио.

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Как отметил госсекретарь США, цель НАТО заключается в предотвращении войн через мощь организации. В этой связи в США хотят видеть увеличение расходов на оборону среди стран-членов Альянса.

"Он хочет завершения войны, и это надежда в отношении России и Украины. Мы увидим, что произойдет в течение следующих нескольких дней в этом отношении. Но мы хотим видеть прогресс в этом направлении. И какой бы ни был очерчен механизм, и каким бы ни был процесс, который должен состояться, мы открыты, чтобы быть конструктивными и полезными любым способом, чтобы прекратить конфликт. Я говорю это и повторяю: военного решения конфликта между Россией и Украиной нет. Эта война должна быть завершена не через военное решение, а через дипломатическое", - подчеркнул Рубио.

По его убеждению, чем быстрее будет достигнуто соглашение о прекращении войны - тем меньше людей погибнет и меньше разрушений будет.

"И в конце концов, это цель президента (Трампа)", - сказал Рубио.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, накануне глава ведомства Андрей Сибига провел встречу с Рубио и сенатором Линдси Грэмом, "чтобы донести видение президента Украины Владимира Зеленского относительно мирных усилий и скоординировать позиции в течение этой критически важной недели".

"Мы подробно обсудили логику дальнейших шагов и поделились нашими подходами... Мы готовы развивать наше сотрудничество в конструктивный и взаимовыгодный способ", - отметил министр.

Переговоры Украины и России в Турции 15 мая

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о составе делегации РФ для переговоров с Украиной в Турции. Сам глава Кремля в документе не упоминается. Группу возглавит его советник Владимир Мединский.

Как отметили в FT, судя по всему, Россия стремится продолжить переговоры с того места, на котором они остановились весной 2022 года в Турции. Тогда российскую делегацию тоже возглавлял Мединский.

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