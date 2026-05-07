Для РФ красивая картинка парада 9 мая важнее, чем инсценировка наших атак, - аналитик

Для России важнее красивая картинка парада 9 мая, чем инсценировка якобы атак со стороны Украины. Об этом в эфире "Киев 24" заявил Иван Ступак, военный аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности Украины.
Он отметил, что парад 9 мая для России является невероятно важным. В частности, Ступак вспомнил их парад в 2015 году, который был "апофеозом" этого события.
"Именно этого россияне не хотят, чтобы им испортили. Чтобы все прошло нормально, гладко. Чтобы лидеры иностранных делегаций не были эвакуированы с трибуны. Чтобы в прямой трансляции, когда смотрит вся Россия, не раздавались взрывы и работа ПВО Российской Федерации", – сказал Ступак.
Да, считает он, Россия не будет даже пытаться подбрасывать обломки украинских беспилотников для инсценировки якобы атаки со стороны Украины. Ведь для них главное, чтобы парад прошел красиво и без каких-либо внешних факторов.
Путина будут усиленно охранять во время парада 9 мая
Как сообщалось, Россия введет дополнительные меры безопасности для своего президента Владимира Путина на период мероприятий, посвященных 9 мая.
По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, накануне торжественных мероприятий "всегда принимаются дополнительные меры безопасности соответствующими спецслужбами". Он также заявил, что это необходимый шаг из-за возможной "террористической угрозы" со стороны Украины.