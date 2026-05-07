В Москве парад продлится всего 20 минут: эксперт объяснил, чего опасается Путин

По словам Федорова, диктатор страдает манией преследования, и это создает дополнительную напряженность вокруг него.

Парад Победы, запланированный в российской столице на 9 мая, может продлиться всего 20 минут - кремлевский диктатор Владимир Путин опасается не только удара со стороны ВСУ, но и "внутренних неприятностей". Такое мнение на YouTube-канале The Breakfast Show высказал военный эксперт Юрий Федоров.

В эфире говорилось, что, согласно официальному сообщению профильного министерства РФ, 9 мая в Москве будет ограничен доступ к мобильному интернету, включая белые списки сайтов, для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы. Также известно об установке 40 новых "точек" ПВО вокруг Москвы, что сделано в ущерб другим российским регионам.

"Понятно, что дополнительные средства ПВО не могут взяться из воздуха. Значит, их нужно забирать у кого-то, с каких-то других направлений. Но это означает - оголить российские регионы - восторг в этих регионах такого рода действия, естественно, вызвать не могут... Зачем российские власти отключают любой интернет. Здесь возможны два объяснения. Первое - не допустить использования соответствующей связи беспилотников, летящих из Украины, с их операторами", - сказал Федоров.

В то же время, по его словам, напрашивается еще одно объяснение - российские власти опасаются того, что какие-то беспилотники могут полететь на Красную площадь не из Украины, а откуда-то из России. Например, из городов Московской области - Мытищи, Люберцы или других пригородов российской столицы. Эксперт отметил:

"Прилетят, чтобы нанести удар, даже "страшно говорить", - по верховному главнокомандующему или по людям, собравшимся на Красной площади. Вот у меня такое ощущение, что служба безопасности президента России усиленно запугивает его такими возможными акциями… Путин, естественно, страдает паранойей, в частности манией преследования - это давно известно. И это создает дополнительную напряженность вокруг него".

Он также проанализировал видео, на котором запечатлена репетиция парада, запланированного в Москве на 9 мая. По его словам, то, что обнародовали российские власти, - сокращенная версия традиционного парада. Вероятно, репетиция прошла на берегу реки Москвы, к западу от Кремля, предполагает Федоров.

Он отмечает, что на видео можно увидеть, в частности, до пяти так называемых сводных расчетов, каждый из которых насчитывает от 200 до 400 человек. Каждый из таких расчетов пересекает Красную площадь в течение 3-4 минут. Вместе с другими протокольными мероприятиями, предполагает Федоров, и речью Путина, которая, вероятно, будет короткой, весь парад продлится примерно 20 минут.

"Думаю, что такая сокращенная программа сделана для того, чтобы минимизировать угрозу, которую в Москве ожидают… Видимо, угрозы - разные: либо это беспилотники, ракеты из Украины, либо какие-то неприятности…", - сказал Федоров.

Как писал УНИАН, премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил визит в Москву 9 мая. Однако он не будет присутствовать на военном параде, посвященном Дню Победы. По словам помощника Владимира Путина Юрия Ушакова, на параде будут присутствовать и другие иностранные гости.

В то же время премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в военном параде в Москве. Причиной политик назвал предвыборную кампанию.

