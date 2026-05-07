Деревья охлаждают города, но не спасают районы, где жара наиболее опасна, - ученые

Ученые заявили, что города, особенно самые бедные и жаркие, могут и должны делать больше для увеличения лесистости.

Почти половина городского нагрева, вызванного мостовыми и зданиями в городах мира, компенсируется деревьями. Однако они не в достаточной мере охлаждают более жаркие и бедные города, где в этом есть наибольшая необходимость, пишет Mediafax.

Ученые выяснили, что лесопокрытие снижает температуру в городах в среднем на 0,15 градуса Цельсия за счет создания тени и выделения водяного пара. Без этих деревьев города мира нагревались бы в среднем на 0,31 градуса Цельсия больше из-за эффекта городского теплового острова, когда темные крыши и мостовые поглощают тепло.

Всего исследователи проанализировали почти 9 000 крупных городов Земли, измерив температуру на участках, каждый из которых охватывал около 150 кварталов. Они выяснили, что около 185 миллионов человек, проживающих в 31 из крупных городов, уже ощущают среднее понижение температуры, вызванное покрытием деревьями, по крайней мере на 0,3 градуса Цельсия.

Проблема заключается в том, что крупные городские центры, более бедные и жаркие, которые больше всего в этом нуждаются, не получают такой же выгоды от снижения температур. Например, в Дакаре (Сенегал), Джидде (Саудовская Аравия), Кувейте и Аммане (Иордания) лесопокрытие настолько ограничено, что более 15 миллионов человек, проживающих там, не получают охлаждающего эффекта от деревьев.

Самым "прохладными" городами, по словам ученых, являются Берлин, Атланта, Москва, Вашингтон, Сиэтл и Сидней, где расположено больше всего деревьев.

Ученые заявили, что города, особенно самые бедные и жаркие, могут и должны делать больше для увеличения лесистости. Однако из-за ограниченности воды, земель и подходящих видов, в сочетании с усугублением климатических изменений, это позволило бы уменьшить будущее городское потепление максимум на 20%.

