Украина не советует иностранным представителям быть в Москве в эти дни, – Зеленский

Он отметил странную и неадекватную логику российского руководства.

Украина "не рекомендует" представителям близких к России государств находиться в Москве в эти дни. Об этом в своем видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он, в частности, напомнил, что Украина давно и неоднократно предлагала России прекратить огонь.

"На этот раз – прекратить огонь с 6 мая. Украина была готова обеспечить полную тишину, но в ответ на это наше мирное предложение последовали только новые российские удары, новые угрозы со стороны России", – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что россияне хотят от Украины разрешения провести свой парад, чтобы безопасно выйти на площадь на час раз в год, а затем "дальше снова убивать, убивать наших людей и воевать".

"Уже россияне говорят об ударах после 9 мая. Странная и точно неадекватная логика российского руководства. У нас есть и обращения от некоторых государств, близких к России, о том, что их представители собираются быть в Москве. Странное желание… в эти дни. Мы не рекомендуем", – подчеркнул Зеленский.

20-минутный парад

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил визит в Москву 9 мая. Впрочем, он не будет присутствовать на военном параде, посвященном Дню Победы.

По словам помощника президента России Владимира Путина Юрия Ушакова, на параде будут присутствовать и другие иностранные гости.

В то же время премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в военном параде в Москве. Причиной политик назвал предвыборную кампанию у себя дома.

Военный эксперт Юрий Федоров высказал мнение, что парад в Москве может продлиться всего 20 минут. Ведь Путин опасается не только удара со стороны Вооруженных сил Украины, но и "внутренних неприятностей".

