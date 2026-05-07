'В этом году мы не рассылали специальных приглашений': Ушаков рассказал о параде 9 мая

Помощник президента России добавил, что некоторые иностранные гости выразили желание посетить Москву 9 мая.

В этом году Россия специально не приглашала иностранных гостей на участие в параде 9 мая, заявил помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

"В этом году мы не рассылали специальных приглашений. Некоторые иностранные деятели выразили желание посетить Москву в эти дни и принять участие вместе с нашим руководством в соответствующих мероприятиях 9 мая", – заявил он.

На сайте Кремля опубликован список гостей, которые примут участие в параде в этом году:

Видео дня

Самопровозглашенный президент сепаратистского региона Абхазии, находящегося под влиянием РФ, Бадра Гунба;

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко;

Президент Лаоса Тонлун Сисулит;

Правитель Малайзии султан Ибрагим;

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо;

"Президент" самопровозглашенной Южной Осетии (Грузия) Алан Гаглоев;

Президент Республики Сербской Синиша Каран.

Ушаков рассказал, что первым из иностранных гостей в Москву прилетит Лукашенко. Уже 8 мая у него с главой Кремля запланирован "дружеский ужин".

По данным, премьер-министр Словакии Роберт Фицо будет лететь в Москву 4 часа в обход – через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию.

"9 мая около 9:45 состоится церемония официального приема иностранных гостей; вместе с иностранными представителями и ветеранами президент возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата; в Кремле состоится торжественный прием для глав иностранных государств и приглашенных гостей", – рассказал Ушаков.

Парад в Москве 9 мая: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова сообщило, что Россия введет дополнительные меры безопасности для кремлевского диктатора Владимира Путина на период празднования 9 мая. Песков заявил, что это необходимый шаг из-за возможной "террористической угрозы" со стороны Украины. Пресс-секретарь президента РФ опроверг заявления западных СМИ, которые ссылались на европейскую разведку, о том, что власти РФ опасаются государственного переворота. В частности, Песков отметил, что ему "не известно о существовании такой вещи", как "европейская разведка".

Также мы писали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не будет участвовать в военном параде в Москве 9 мая. Причиной политик назвал предвыборную кампанию. Он добавил, что еще в апреле проинформировал Путина об этом. Примечательно, что предвыборная кампания к парламентским выборам начнется в Армении 8 мая, а выборы состоятся 7 июня.

Вас также могут заинтересовать новости: