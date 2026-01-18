Путин продлил сроки захвата Донбасса: NYP оценил реалистичность его планов

Достижение этой цели было главной задачей Путина в 2025 году, но он снова потерпел неудачу. Поэтому ему пришлось сдвинуть сроки.

Россия продлила сроки захвата всего Донбасса до апреля 2026 года, но этот срок так же причудлив, как и все предыдущие, поскольку при нынешних темпах продвижения, россияне смогут воплотить эту мечту разве что к середине 2027 года.

Как пишет New York Post (NYP), россиянам нужно захватить оставшиеся 21% Донбасса, но пока что РФ даже не захватила весь Покровск, который она атакует почти два года и привлекла к этому более 150 тыс. военных.

Тем временем российский диктатор Владимир Путин пытается убедить мир в том, что украинские линии обороны близки к падению, чтобы заставить президента США Дональда Трампа принудить Украину к капитуляции.

"Но Путин лжет", - констатировало издание.

Спустя почти 4 года войны украинские линии обороны держатся. Российское наступление остается очень медленным и дорогостоящим.

"Именно Путина следует заставить признать тщетность дальнейших кровопролитий ради своих тщетных мечтаний о завоевании", - написало издание.

NYP отмечает, что несмотря на численное превосходство россиян и на собственные трудности, Украина сдерживает Россию и наносит ей тяжелые потери.

Потери РФ на войне против Украины

Но россияне не идут к победе. Издание отметило, что в среднем, один квадратный километр украинской земли обходился России в 93 жертвы в 2025 году, впрочем, как и в предыдущие годы войны. При этом, даже российская вербовка с трудом компенсирует потери. Журналисты указали, что по данным Кремля, в 2025 году РФ завербовала 406 тыс. человек, а по оценкам Украины, потери за тот год превысили 410 тыс.

"Это может вынудить Путина принять трудные и социально непопулярные решения, если он останется полон решимости осуществить свою мечту о завоевании Украины", - подчеркнуло издание.

После срыва плана под названием "Киев за три дня", Путин теперь воюет против Украины дольше, чем СССР воевал с Германией. Но различие в том, что россияне не смогли ни прорвать украинскую оборону, ни продвинуться к Киеву.

Что смогла захватить Россия

NYP привело цифры, что на пике наступления в марте 2022 года Россия захватила более 26% территории Украины (включая 7%, захваченных в 2014 году). Украина отразила наступление России в Киеве к апрелю 2022 года, сократив оккупированную территорию до чуть более 20%.

Блиц-контрнаступления Украины осенью 2022 года еще больше сократили контролируемую Россией территорию почти до 18%, и за последние почти 3 года Россия захватила лишь 1,5% территории Украины.

"В начале 2022 года Путин переориентировал усилия на захват оставшейся части Донецкой и Луганской областей после вывода войск из Киева. Да, именно так - Россия пыталась захватить оставшуюся часть Донбасса почти четыре года", - отметило издание.

Срыв сроков по захвату Донбасса

Журналисты добавили, что достижение этой цели было главной задачей Путина в 2025 году, но он снова потерпел неудачу. Поэтому ему пришлось продлить срок захвата всего Донбасса до апреля 2026 года.

"Но этот срок столь же нереалистичен, как и все предыдущие российские сроки. При нынешних темпах продвижения, россиянам, вероятно, потребуется срок как минимум до середины 2027 года, чтобы захватить оставшиеся 21% Донбасса", - считает издание.

Во что упирается РФ на Донбассе

Атаки на сильно укрепленный пояс Украины в Константиновке - значительно более крупном населенном пункте, чем Покровск - только начались. И Россия еще далека от атаки на другие ключевые города этого пояса - Славянск и Краматорск, которые она должна захватить, чтобы оккупировать оставшуюся часть Донбасса. Несмотря на кремлевскую пропаганду, Россия не собирается этого делать.

Путин обращается к пропаганде

Кремль преувеличивает значение захватов сел вдоль линии фронта, представляя их как крупные победы, якобы ведущие к прорывам - чего никогда не происходит.

"Россия использует вводящие в заблуждение поднятия флагов в спорных районах, трансграничные рейды и показательные совещания высшего военного командования для визуальной поддержки этой лжи", - подчеркнуло издание.

NYP отметило, что Путин стремится выиграть войну, убедив Запад в том, что дальнейшие продажи оружия и помощь Украине бесполезны.

"Если Украина будет отрезана в результате этой иллюзии, наступление России ускорится. Но пока сохраняется поддержка Запада, у Путина, похоже, нет хорошего пути вперед", - акцентировали журналисты.

Что делает Украина

Украина наносит ущерб российской нефтеэкспортной экономике, имеющей решающее значение для военных усилий Путина. В течение 2024 и 2025 годов участились удары по нефтеперерабатывающим заводам, что привело к частичной или полной остановке работы многих из них. Украинские удары были направлены против более половины нефтеперерабатывающих заводов и к ноябрю 2025 года лишили Россию 10% ее нефтеперерабатывающих мощностей и эти цифры будут продолжать расти.

Без сомнения, как отметило издание, Украина сталкивается с серьезными проблемами, среди которых мобилизация и людской ресурс, российские удары по энергосистеме, нехватка всех видов оружия и боеприпасов.

"Но победа России не является неизбежной и абсолютно не гарантирована, несмотря на ложь Путина", - подчеркнули журналисты.

NYP пишет, что Путин считает, что может манипулировать переговорами и затягивать их, при этом добиваясь желаемого: продолжая войну, подрывая давление и санкции США, а также западную военную помощь Украине.

"Он по-прежнему убежден, что сможет пережить западную поддержку и заставить Украину и Запад капитулировать перед его упорными военными требованиями", - подытожило издание.

Война в Украине: новости

Недавно издание WP написало о том, что РФ применила новую схему захвата городов и это сулит Украине серьезные проблемы. В частности, россияне все активнее применяют опыт, приобретенный в боях за Покровск, к другим городам, а это в перспективе это создаст для ВСУ большие проблемы.

