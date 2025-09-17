Президента США и первую леди будут приветствовать в королевском дворе с наивысшей пышностью, которую только здесь могут предложить.

Президента США Дональд Трамп прибыл в Лондон, где для него подготовили роскошный прием с почетными караулами и королевскими церемониями. По данным Politico, это должно не только подчеркнуть союз двух стран, но и помочь королю Чарльзу склонить Трампа к большей поддержке Украины в войне против России.

Отмечается, что Трампа и первую леди будут приветствовать в королевском дворе с наивысшей пышностью, которую только здесь могут предложить. По замыслу, такой прием должен создать почву для премьер-министра Кира Стармера и короля Чарльза, чтобы убедить Трампа усилить давление на президента РФ Владимира Путина. В статье говорится, что хотя официально обсуждение вопроса войны в Украине не предусмотрено в программе визита, однако его могут поднять за кулисами.

Высокопоставленный британский чиновник рассказал изданию, что король "очень хорошо знаком" с деталями переговоров о прекращении войны в Украине и лично знаком с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Это дает премьеру инструмент, которого не хватает многим европейским лидерам: сочувствующего монарха, который тихо, но последовательно демонстрирует поддержку Киеву - и готов сделать свой вклад, чтобы уменьшить скепсис США по этому делу", - говорится в материале.

Также отмечается, что Трамп имеет глубокое уважение и приверженность к королевской семье, чем и пытается воспользоваться Лондон во время визита.

Бывший высокопоставленный британский дипломат отметил, что времени у короля и президента США для разговоров будет достаточно, ведь Трамп останется на ночь в Виндзорском замке, где для него устроят процессию каретами через имение и обед в парадном зале перед главным событием - государственным банкетом в белых галстуках.

"Не удивлюсь, если он воспользуется возможностью частно призвать президента активнее поддержать Украину", - добавил дипломат.

Также предполагается, что король может упомянуть об Украине в своей речи во время государственного банкета, как это было во время недавнего визита президента Франции Эммануэля Макрона, но "в целом его дипломатия, вероятно, останется закулисной, усиленной символизмом поездки, которая подчеркивает союз двух стран в войнах".

В то же время, отмечается, более сложный вопрос заключается в том, будут ли иметь значение попытки короля повлиять на Трампа.

Впрочем, как вспомнил правительственный советник, королевский прием Трампа королем Виллемом-Александром и королевой Нидерландов Максимой помог проложить путь для успешного саммита НАТО, на котором президент США подтвердил свою преданность Альянсу.

В поездке Трампа будут сопровождать госсекретарь США Марко Рубио и спецпреставитель Стив Уиткофф, что дает шанс повлиять и на его дипломатов, предполагает Politico. Ведь во время визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Великобританию этим летом инсайдеры отмечали, что и Рубио, и Вэнс стали более восприимчивыми к позиции Киева.

В то же время некоторые эксперты считают, что склонить Трампа к более решительной поддержке Украины остается крайне трудной задачей. Мол, хоть он и вроде бы стал более скептичен к Путину, это пока не вылилось в реальные шаги.

Директор Программы трансатлантической безопасности в Atlantic Council Торри Тауссиг сказала, что в дополнение к вялой реакции Трампа на вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши "его нынешняя позиция оставляет Стармеру очень мало пространства для маневра".

Она добавила, что хотя приверженность Трампа к королевской семье "может придать вес" обращению короля по Украине, однако она "не убеждена", что президент изменит курс.

Позиция Трампа относительно войны в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, накануне глава Белого дома заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден заключить соглашение с РФ. По его словам, Зеленский и Путин ненавидят друг друга. "Поэтому, кажется, мне придется сидеть с ними в одной комнате, потому что они не могут находиться вдвоем, слишком сильная ненависть", - подчеркнул он.

Также недавно Трамп впервые назвал Россию агрессором в войне против Украины. "На этой неделе погибло 8000 солдат из обеих стран. Немного больше из России, но когда ты агрессор, ты теряешь больше", - сказал Трамп журналистам. По мнению Politico, это демонстрирует изменение его позиции в отношении Москвы, ведь раньше он отказывался осуждать Кремль.

Также президент США заявлял, что готов ввести "серьезные" санкции против РФ при условии, что страны НАТО тоже это сделают, а также перестанут покупать нефть у РФ. По его словам, "покупка российской нефти некоторыми странами" значительно ослабляет "переговорную позицию и влияние на Россию".

