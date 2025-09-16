Помощь могут отправить в скором времени.

Администрация президента США одобрила первый пакет военной помощи Украине, профинансированный союзниками США по НАТО. Об этом сообщило Reuters.

Первые пакеты помощи США в сфере вооружения для Украины от администрации президента Дональда Трампа были одобрены, сообщили источники издания. Вскоре их могут отправить, поскольку Вашингтон возобновляет поставки оружия в Киев - на этот раз по новому финансовому соглашению с союзниками. Об этом сообщили Reuters два источника, знакомые с ситуацией.

Издание отметило, что это первое использование нового механизма, разработанного США и союзниками, для поставки Украине оружия из запасов США за счет средств стран НАТО.

Как пишет Reuters со ссылкой на источники, заместитель министра обороны по вопросам политики Элбридж Колби одобрил две поставки на сумму 500 миллионов долларов в рамках нового механизма под названием "Список приоритетных требований Украины". Он известен под аббревиатурой PURL.

Напомним, что в Государственном департаменте США уверяли, что остановка в поставках оружия для Украины будет временной. А США останутся надежными поставщиками оружия. К тому же, Дональд Трамп лично уверял Владимира Зеленского, что США предоставят столько оружия, сколько смогут.

По оценкам Владимира Зеленского, Украина ежемесячно планирует получать от союзников не менее 1 миллиарда долларов на приобретение американского оружия.

В частности, США одобрили продажу системы ПВО Patriot стоимостью 8,5 млрд долларов для Дании, которая передаст его Украине. Пакет предусматривает приобретение ракет, двух радиолокационных станций, шести пусковых установок и другого оборудования для функционирования системы.

Также две системы Patriot передаст Германия. Кроме того, Германия сделает вклад в программу PURL в размере 500 млн евро.

