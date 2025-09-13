Президент США обратился ко всем странам НАТО.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести серьезные санкции против России, но назвал два условия: страны НАТО должны тоже это сделать, а также перестать покупать нефть у РФ. Об этом говорится в "Письме, посланном президентом Дональдом Дж. Трампом ко всем странам НАТО и к миру", размещенном в соцсети Truth Social.

"Я готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, а также когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у России", - написал глава Белого дома.

По его словам, "покупка российской нефти некоторыми странами" значительно ослабляет "переговорную позицию и влияние на Россию".

"В любом случае я готов действовать, когда будете готовы вы. Просто скажите, когда?" – спросил президент США.

Он подчеркнул, что НАТО на уровне Альянса также должен ввести пошлины против Китая в размере 50-100%, которые "будут полностью упразднены после завершения войны России против Украины". По его мнению, это "существенно поможет завершить эту смертельную, но абсурдную войну".

"Китай имеет сильный контроль и даже влияние на Россию, и эти мощные пошлины сломают это влияние. Это не война Трампа (она бы никогда не началась, будь я президентом!), это война Байдена (бывший президент США Джо Байден, - ред.) и Зеленского (президент Украины Владимир Зеленский", - ред.). Я здесь лишь для того, чтобы помочь ее остановить и спасти тысячи российских и украинских жизней (только на прошлой неделе потеряно 7118 жизней. Безумие!)", - говорится в сообщении Трампа.

Президент США заверил, что если НАТО поступит так, как говорит он, то "война скоро закончится, и все эти жизни будут спасены":

"Если нет - вы просто тратите мое время, а также время, энергию и деньги Соединенных Штатов. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!".

Как сообщал ранее УНИАН, США введут санкции против ряда мировых компаний, поставляющих товары в РФ. Министерство торговли Соединенных Штатов обнародовало их перечень и объявило, что с 16 сентября будет введен практически полный запрет на экспорт их товаров в Штаты. Под новые ограничения попали 23 компании из Китая, три турецкие, две – из ОАЭ, по одной – из Индии, Ирана, Сингапура и Тайваня.

Также страны ЕС продлили санкции против Москвы, которые были введены из-за полномасштабного военного вторжения в Украину, сообщила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. Кроме этого, по ее словам, блок уже почти завершил работу над 19-м пакетом ограничений в отношении страны-агрессора. В этом пакете были рассмотрены дополнительные санкции на продажу российской нефти, теневые нефтяные танкеры и банки.

