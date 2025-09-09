Поскольку в Украине продолжается война, процедуру оформления для украинцев перенесли в соседнюю Польшу.

Государственный департамент США ужесточил ограничения для получения неиммиграционных виз. Теперь процедура оформления для иностранцев происходит только в странах их гражданства или постоянного проживания. Однако, украинцам это возможно сделать только в двух городах Польши, говорится на сайте внешнеполитического ведомства в разделе, касающемся получения виз.

"Те, кто подают заявление на неиммиграционные визы США, должны записаться на собеседование в посольстве или консульстве США в стране своего гражданства или проживания", - говорится в сообщении.

Также есть и уточнение, что в тех странах, где США не обеспечивают таких услуг, как, например, в Украине в связи с полномасштабной войной, иностранные граждане должны подавать заявки в определенные в списке посольства или консульства в других странах.

Отмечается, что для Украины определены дипломатические учреждения США в Варшаве и Кракове.

Примечательно, что в целом новые правила касаются представителей 17 стран - от Афганистана до Зимбабве, им надо обращаться за американскими визами в посольства и консульства США в других странах.

Стоит учитывать, что время ожидания для рассмотрения и изготовления виз в таких случаях будет увеличено.

При этом, новые правила не касаются заявителей, которые подаются на визы A, G, C-2, C-3, НАТО, ООН, а также разрешительные документы дипломатического или официального типа. Отмечается, что исключения могут быть сделаны для работников гуманитарных организаций или в чрезвычайных ситуациях, а также из соображений внешней политики.

Ранее УНИАН сообщал, что Агентство Европейского Союза по вопросам предоставления убежища в отчете указало, что за 6 месяцев с начала 2025 года украинцы подали на 29% больше заявлений в страны ЕС на получение убежища. Отмечается, что больше всего заявлений от украинцев, да и от беженцев из других стран, получила Франция. Объясняется, что украинцы хотят получить убежище в выбранной стране, так как этот статус дает право в перспективе надолго остаться в ней.

Также мы писали, что тысячи украинцев, которые приехали в США по гуманитарной программе "Единство за Украину" (U4U), сталкиваются с риском остаться без легального статуса и разрешения на работу. Действие их документов заканчивается, а администрация президента США Дональда Трампа задерживает принятие решений. Согласно данным, эта программа позволила около 280 000 украинцев получить двухлетний гуманитарный статус в США. Те, кто прибыл до 16 августа 2023 года, могли подать заявление на временную защиту (TPS).

