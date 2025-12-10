Немецкие центры занятости не всегда рассказывают о такой возможности.

С начала полномасштабной войны в Германию выехали миллионы украинцев, и зарубежное государство поддерживает их материально до сих пор. В том числе Jobcenter в Германии (аналог украинского Центра занятости - ред.) помогает с поиском жилья и его оплатой. Узнайте, где дают бесплатное жилье украинцам в 2025 году, каким оно будет и как снять квартиру максимально дешево.

Как найти социальное жилье в Германии и что такое WBS

По программе социального жилья в стране можно найти более дешевые варианты квартир, чем без нее, однако понятия бесплатного жилья в принципе не существует. Максимум, на что могут рассчитывать украинцы - это лагерь для беженцев, а затем расселение по общежитиям, которое также не бесплатно. Jobcenter платит за проживание, но как бы "в кредит" - когда украинец пойдет работать, он должен будет вернуть все деньги государству.

Беженцы из Украины, которые приезжают в Германию сейчас, должны понимать, что все чаще и чаще сотрудники Центра занятости предупреждают о необходимости искать жилье самостоятельно. Для того, чтобы не переплачивать, нужно знать, что означает WBS в Германии и как его сделать. Это позволит существенно экономить на оплате аренды.

WBS (Wohnberechtigungsschein) - это специальное разрешение, которое позволяет арендовать квартиру по субсидии. Государство устанавливает более низкую цену не только на стоимость жилья, но и на коммунальные платежи, и незначительные ремонтные работы. Сайт Ukrainian in Germany пишет, что экономия в некоторых случаях составляет до 30%.

Как получить социальное жилье в Германии по WBS

Понятно, что дает WBS в Германии очень много приятных бонусов, особенно если учитывать тот факт, что цена на аренду квартиры в крупных городах ФРГ высокая. На субсидию имеют право украинцы, которые:

зарабатывают сумму меньше установленного лимита;

постоянно проживают на территории Германии;

не имеют собственного жилья.

Получить социальное жилье могут все семьи с детьми, студенты, пенсионеры и лица с инвалидностью, но каждый случай рассматривается отдельно. Примечательно, что WBS доступен не только украинцам, которые получают социальную помощь - этой льготой пользуются и немцы.

ВАЖНО: лимиты по доходам отличаются в зависимости от земли, на которой проживает человек, поэтому такую информацию нужно уточнять в индивидуальном порядке.

Если вы понимаете, что подходите по критериям для получения субсидии, запомните, где взять WBS в Германии и как оформить. Вы должны прийти в жилищное управление Wohnungsamt, адрес которого можно найти на сайте города, в котором вы проживаете. Найти раздел Wohnberechtigungsbescheinigungen, там ввести свой адрес и посмотреть, где находится районное отделение Wohnungsamt. Там вы найдете список всех необходимых формуляров для подачи заявки, их нужно распечатать и заполнить от руки. Затем приложить к ним копии

декларации о доходах на каждого совершеннолетнего члена семьи;

свидетельства о браке;

свидетельства о рождении детей;

загранпаспорта;

справки о регистрации;

справки о доходах за месяц (выписки из банка за полгода или выплат от Jobcenter или Sozialamt).

С этими документами вы можете поехать в жилищное управление Wohnungsamt или отправить бумаги по почте. Если заявка будет одобрена, вам придется разобраться с тем, как найти социальное жилье в Германии. Для этого существуют популярные сайты по поиску жилья, такие как immonet или даже немецкий аналог ОЛХ - kleinanzeigen.

При просмотре важно обращать внимание, чтобы в объявлении было указано, что хозяин согласен сдавать квартиру по WBS. Когда найдете подходящий для себя вариант, сразу отправляйтесь в Jobcenter, уведомляйте сотрудников о своем решении, уточняйте, какие нужны документы от вас, чтобы снять жилье и ждите решения по оплате.

