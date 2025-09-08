Немало украинцев захотели получить статус искателя убежища во Франции.

За первое полугодие 2025 года общее количество заявлений о получении убежища от украинцев в странах Европейского Союза выросло на 29%, указывается в отчете Агентства Европейского Союза по вопросам предоставления убежища(EUAA), обнародованного в понедельник, 8 сентября.

Указывается, что за первые 6 месяцев текущего года граждане Украины подали почти 16 тысяч подобных заявлений. При этом, как отмечается, общее количество заявлений на убежище, которое зафиксировали в первом полугодии 2025 года, уменьшилось на 23% - до 399 тысяч.

В Агентстве пояснили, что на две трети уменьшилось количество заявлений от сирийцев - 25 тысяч. А вот самыми большими группами искателей убежища были венесуэльцы - 49 тысяч. На втором месте - афганцы, которые подали 42 тысячи заявлений.

Видео дня

Согласно данным, больше всего заявлений на получение убежища получила Франция - 78 тысяч, Испания - 77 тысяч, Германия - 70 тысяч, Италия - 64 тысячи, а также Греция - 27 тысяч.

Информационное агентство dpa объяснило, что украинцы увеличили количество заявлений на получение убежища в странах Евросоюза, потому что такой статус дает право в перспективе надолго остаться в той стране, которая его предоставляет.

Сейчас же украинцы, которые находятся в Евросоюзе, автоматически подпадают под действие Директивы ЕС о временной защите. Приводятся данные, что в последнее время немало украинцев пытались получить статус искателя убежища во Франции.

Украинские беженцы в Европе: что может измениться

Ранее УНИАН сообщал, что лидер оппозиционного движения "Свобода и прямая демократия" (SPD) в Чехии Томио Окамура будет требовать пересмотра разрешений на пребывание украинских беженцев, если его политическая сила войдет в коалицию после парламентских выборов, которые запланированы на октябрь 2025 года.По словам Окамуры, из-за наплыва беженцев из Украины в стране мало доступного жилья в аренду, а также увеличились очереди к врачам. По данным, в планах партии Окмуры сделать так, чтобы в Чехии остаться только те украинцы, которые работают на рабочих местах, не пользующихся спросом среди чехов.

Также мы писали, что премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер заявил, что Германии стоит рассмотреть возможность возвращения трудоспособных украинцев на родину, чтобы они защищали свою страну. При этом, Зедер выступит против того, чтобы Германия отправляла своих военных в Украину. Он считает, что Россия на это не согласится, так как это будет предвестником вступления Украины в НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: