Ученые сделали тревожное открытие: как 'вечные химикаты' влияют на медоносных пчел

Токсичные "вечные химикаты" могут накапливаться в колониях медоносных пчел, попадать в мед и потенциально угрожать продовольственной безопасности и здоровью людей. Как пишет The Independent, об этом предупреждают австралийские ученые в новом исследовании.

Речь идет о химических соединениях перфтороктансульфонат (PFOS). Их широко используют в производстве тканей с защитой от пятен, антипригарной кухонной посуды, пожаротушащих пен и электроники. По словам исследователей, эти вещества почти не разлагаются в окружающей среде, из-за чего получили название "вечные химикаты".

Как отмечается, предыдущие исследования показывали, что PFOS связаны с рядом рисков для здоровья человека, в частности с повышенным уровнем холестерина и изменениями печеночных ферментов.

В новой работе исследователи изучали влияние PFOS на колонии европейской медоносной пчелы в Австралии (Apis mellifera). Они выяснили, что длительное воздействие этих веществ изменяет активность некоторых ключевых белков, отвечающих за клеточные функции у пчел.

По словам одной из авторов исследования Кэролайн Сонтер, результаты показали, что PFOS накапливается в тканях нового поколения молодых насекомых. При этом такие особи имеют меньшую массу тела, чем пчелы, которые не подвергались воздействию этого химического вещества.

Под угрозой может оказаться вся колония

Ученые также предполагают, что PFOS может влиять на маточное молочко - питательную жидкость, которой выкармливают личинок. Снижение качества молочка, утверждают ученые, может негативно сказаться на следующих поколениях пчел, что в конечном итоге подрывает здоровье и продолжительность жизни всей колонии.

Объясняется это тем, что меньшая масса тела означает: пчелы становятся мельче и имеют меньшие железы, в частности гипофарингеальную железу, которая производит маточное молочко для вскармливания личинок.

Риски для продовольственной безопасности

Ученые предупреждают, что длительное воздействие этих веществ в больших масштабах может привести к постепенному сокращению популяций пчел и негативно сказаться на опылении сельскохозяйственных культур.

"Любая угроза для пчел - это угроза продовольственной безопасности", - отметила Сонтер.

Большинство сельскохозяйственных культур зависят от опыления пчелами. Без них производство ягод, фруктов и большинства овощей может резко сократиться.

Хотя PFOS запрещены во многих странах мира, накопившееся ранее остаточное загрязнение все еще может наносить вред пчелам. По словам исследователей, насекомые могут контактировать с токсичными веществами через загрязненную пыль и воду, краску на ульях, средства защиты растений, а также пыльцу растений, растущих в зараженных почвах или водоемах.

"Наследие PFOS фактически является постоянным - по крайней мере в течение нашей жизни", - подчеркнула Сонтер.

Ученые также советуют уменьшать риски для пчел, в частности не использовать в садах средства защиты растений, содержащие PFAS.

В будущих исследованиях ученые планируют более подробно изучить пути попадания этих веществ к пчелам в естественной среде.

"Несмотря на чрезвычайную важность пчел, угрозы от загрязнения окружающей среды для них до сих пор недостаточно изучены", - подытожила Сонтер.

