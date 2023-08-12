В первый раз политика выпустили на свободу якобы из-за состояния здоровья, но суд отменил это решение.

Бывший президент Южной Африки Джейкоба Зуму освободили из тюрьмы из-за ее переполненности. Как пишет BBC, экс-президент должен был отбывать 15-месячное заключение за неуважение к суду.

81-летний политик был заключен в тюрьму в 2021 году после того, как отказался давать показания перед комиссией, которая расследовала финансовые махинации и кумовство во время его президентства. Однако он был освобожден из тюрьмы по состоянию здоровья уже через два месяца после посадки.

Апелляционный суд в ноябре прошлого года признал, что освобождение было незаконным, и приказал вернуть Зуму в тюрьму, чтобы отбыть срок. В прошлом месяце Конституционный суд отклонил попытку отменить это решение.

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В прошлую пятницу Зума формально сдался властям, чтобы отбыть оставшуюся часть наказания, однако теперь его снова отпустили на свободу. В понедельник он прибыл в тюрьму, был внесен в систему, но уже через час его отпустили.

Министр юстиции Рональд Ламола заявил, что экс-президента освободили, чтобы решить проблему переполненности тюрем. По данным властей, сегодня в Южной Африке количество заключенных на 47% превышает вместимость тюрем.

По словам официальных лиц, Зума является одним из более 9 тысяч заключенных с низким риском, которых освободили по определенной схеме в течение нескольких последних месяцев. Министр отметил, что решение в отношении экс-президента было принято администрацией тюрьмы без какого-либо политического вмешательства, и что Зума не имел никакого особого отношения.

Политическая оппозиция и общественные активисты уже обвинили власть в том, что она помогает Зуме уклоняться от правосудия и пообещали обжаловать решение в судебном порядке. Тогда как правящая партия наоборот приветствовала освобождение экс-президента и заявила, что оно отвечает интересам страны.

Ситуация в Южной Африке

Как ранее УНИАН писал, российский диктатор Владимир Путин создал для Южной Африки "дипломатический кошмар" и проблемы в экономике.

В российско-украинском конфликте ЮАР хотела выглядеть мудрым и стойким посланником мира, а также сторонником идей нейтралитета. Однако на практике страну втянули в ряд громких международных скандалов, которые выставили власть в Претории растерянной и нерешительной. Вдобавок к этому дипломатические скандалы обвалили национальную валюту ЮАР.

Из-за того, что в последние годы отношения Южной Африки с Россией были достаточно теплыми, на Западе начала укрепляться мысль, что Претория подыгрывает Москве в развязанной ею войне.

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