Президент ЮАР ушел в отставку на фоне коррупционных скандалов

Ранее партия "Африканский национальный конгресс" потребовала от Зумы подать в отставку в течение 48 часов на фоне коррупционных скандалов.

Президент ЮАР Джейкоб Зума решил уйти в отставку на фоне конфликта с правящей партией страны.

Об этом он объявил в ходе своего телевизионного обращения к нации, сообщает Reuters.

Ранее партия "Африканский национальный конгресс" (АНК) потребовала от Зумы подать в отставку в течение 48 часов на фоне коррупционных скандалов.

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В партии также заявили, что проведут в парламенте голосование об объявлении недоверия Зуме.

Зума заявил, что не согласен с таким решением правящей партии, но как дисциплинированный политик подчиняется ее решению.

"Я не боюсь вотума недоверия или импичмента. (...) Я решил уйти с поста президента немедленно", - заявил глава государства.

Зума возглавлял Южную Африку с 2009 года. В 2016 году Верховный суд ЮАР признал его виновным в нарушении конституции из-за отказа президента выплатить часть денег, потраченных на ремонт его дома, в рамках которого были построены амфитеатр и бассейн.