Попытки сохранять нейтралитет обернулись для страны массой проблем.

Своим вторжением в Украину Кремль создал для Южно-Африканской республики массу проблем как в дипломатической сфере, так и в экономике. Об этом журналистам BBC рассказали источники в правительстве страны.

Издание отмечает, что в российско-украинском конфликте ЮАР хотела выглядеть мудрым и стойким послом мира, а также сторонником идей нейтралитета неприсоединение. Однако на практике страну втянули в череду громких международных скандалов, которые выставили власти в Претории запутавшимися в международной политики и нерешительными. В довесок к этому дипломатические скандалы обвалили национальную валюту ЮАР, переживающую не лучшие времена.

Из-за того, что в последние годы отношения Южной Африки с Россией были достаточно теплыми, на Западе начало укрепляться мнение, что Претория подыгрывает Москве в развязанной ею войне. Западные дипломаты в частных беседах не скрывают разочарования позицией ЮАР по отношению к России и ее сомнительными попытками демонстрировать "беспристрастность" в отношении захватнической войны.

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Один из высокопоставленных южноафриканских чиновников в общении с журналистами охарактеризовал эту ситуацию как "кошмар".

"Никто всерьез в правительстве [Южной Африки] не хочет уходить от США, Великобритании и ЕС. Все знают, что это чрезвычайно важные торговые партнеры. Это просто неразбериха с точки зрения времени и восприятия, а не с точки зрения существа", – утверждает политолог Филани Мтембу.

Впрочем, сама ЮАР тоже внесла свой вклад в создание соответствующего мнения о себе. Так, в годовщину российского вторжения в Украину Кейптаун принимал у себя на учениях группу российских военных кораблей. Страну посещала череда высокопоставленных кремлевских чиновников, получая неизменно теплый прием. Сама Претория отправила командующего своей армией в Москву для "боевой готовности".

Также южноафриканские чиновники часто повторяли тезисы Кремля о том, что США ведут "марионеточную" войну, и рассказывали об угрозе для России, исходящей от вооруженной Западом Украины. Но апогеем всего стал скандал с якобы поставкам африканского оружия в Россию, запущенный послом США Рубеном Бригети.

И хотя факт поставки оружия не доказан и по некоторым данным более чем сомнителен, президент Южной Африки Сирил Рамафоса все же начал расследование по этому обвинению.

Новым этапом дипломатического кризиса для ЮАР стал международный ордер на арест Путина, который, как ожидается, может приехать в Йоханнесбург для участия в саммите БРИКС в августе.

"Если Путин приедет, я думаю, что шок будет серьезным. Это будет абсолютно массовая реакция [Запада]. Валюта [ЮАР] взорвется", — предупредил рыночный аналитик Питер Аттард Монтальто.

Война в Украине и позиция ЮАР

С марта власти ЮАР никак не могут определиться с тем, должны ли они арестовывать Путина, если он приедет на саммит БРИКС в августе, или не должны. По некоторым данным, саммит хотят перенести в другую страну, чтобы избежать этой дилеммы.

Между тем ЮАР совместно с еще несколькими странами Африки решила предложить Украине свой мирный план. Он заключается в том, что нужно начинать мирные переговоры прямо сейчас, не ставя в качестве условия вывод российских войск.

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