В Вашингтоне 14 ноября состоялся масштабный митинг в поддержку кандидата в президенты США Дональда Трампа. Участники акции вступили в уличные стычки со сторонником его конкурента Джо Байдена.
Читайте такжеВыборы в США: Байден побеждает в Джорджии
Как сообщает Fox News, десятки тысяч сторонников Трампа призвали его не признавать своего поражения на выборах. Сам Трамп появился на митинге лишь мимолетно – его кортеж проехал рядом с митингующими.
Отмечается, что на акцию вышли и противники Трампа. Последние называли его «неудачником» и высмеивали попытки оспорить результаты выборов. Между сторонниками и противниками кандидата возникли стычки, которые пресекала полиция.
По данным полиции, на акции были задержаны 10 человек. Четверо – за нарушение правил обращения с огнестрельным оружием.
The #MillionMAGAMarch is officially starting in about half an hour, but violence has already broken out.— Ford Fischer (@FordFischer) November 14, 2020
I’ll have a complete recording up later, but @RefuseFascism came to protest and was physically pushed out by Trump supporters. Some fighting ensued. pic.twitter.com/DdKgb49gLS
Победа Джо Байдена на выборах в США
- 3 ноября в США состоялись президентские выборы.
- Официальные результаты еще не объявлены, но ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США.
- В свою очередь, действующий президент Соединенных Штатов Трамп отказался признавать победу своего соперника. Он подчеркнул, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа.
- Кампания Трампа заявила о махинациях и требует пересчета голосов в ряду штатов.
- Мировые лидеры, однако, поспешили поздравить Байдена с победой. Среди них президент Украины Владимир Зеленский.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram