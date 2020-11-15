По данным полиции, на акции в субботу были задержаны 10 человек.

В Вашингтоне 14 ноября состоялся масштабный митинг в поддержку кандидата в президенты США Дональда Трампа. Участники акции вступили в уличные стычки со сторонником его конкурента Джо Байдена.

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Как сообщает Fox News, десятки тысяч сторонников Трампа призвали его не признавать своего поражения на выборах. Сам Трамп появился на митинге лишь мимолетно – его кортеж проехал рядом с митингующими.

Отмечается, что на акцию вышли и противники Трампа. Последние называли его «неудачником» и высмеивали попытки оспорить результаты выборов. Между сторонниками и противниками кандидата возникли стычки, которые пресекала полиция.

По данным полиции, на акции были задержаны 10 человек. Четверо – за нарушение правил обращения с огнестрельным оружием.

The #MillionMAGAMarch is officially starting in about half an hour, but violence has already broken out.



I’ll have a complete recording up later, but @RefuseFascism came to protest and was physically pushed out by Trump supporters. Some fighting ensued. pic.twitter.com/DdKgb49gLS — Ford Fischer (@FordFischer) November 14, 2020

Победа Джо Байдена на выборах в США

3 ноября в США состоялись президентские выборы.

Официальные результаты еще не объявлены, но ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США.

В свою очередь, действующий президент Соединенных Штатов Трамп отказался признавать победу своего соперника. Он подчеркнул, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа.

Кампания Трампа заявила о махинациях и требует пересчета голосов в ряду штатов.

Мировые лидеры, однако, поспешили поздравить Байдена с победой. Среди них президент Украины Владимир Зеленский.

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Автор: Дмитрий Захаров