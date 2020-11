В Вашингтоне 14 ноября состоялся масштабный митинг в поддержку кандидата в президенты США Дональда Трампа. Участники акции вступили в уличные стычки со сторонником его конкурента Джо Байдена.

Как сообщает Fox News, десятки тысяч сторонников Трампа призвали его не признавать своего поражения на выборах. Сам Трамп появился на митинге лишь мимолетно – его кортеж проехал рядом с митингующими.

Отмечается, что на акцию вышли и противники Трампа. Последние называли его «неудачником» и высмеивали попытки оспорить результаты выборов. Между сторонниками и противниками кандидата возникли стычки, которые пресекала полиция.

По данным полиции, на акции были задержаны 10 человек. Четверо – за нарушение правил обращения с огнестрельным оружием.

The #MillionMAGAMarch is officially starting in about half an hour, but violence has already broken out.



I’ll have a complete recording up later, but @RefuseFascism came to protest and was physically pushed out by Trump supporters. Some fighting ensued. pic.twitter.com/DdKgb49gLS