Всем предметам, которые конфисковали у контрабандистов, не менее 4000 лет. Один из фртефактов оценивается в $6 млн.

В США раскрыт канал контрабанды, по которому в страну ввозили артефакты из египетских гробниц под видом садового декора.

В одной из партий была найдена погребальная статуя из известняка, стоимостью около $6 млн. Ее, вероятно, украли в Саккаре или Гизе, где располагаются древнеегипетские археологические памятники - царские некрополи, пишет Bild.

Недавно суд конфисковал 14 древнеегипетских произведений искусства, среди которых, кроме статуи, были амулеты, каменны фигурки и вазе. Всем этим предметам более 4000 лет.

Чтобы обмануть таможню, контрабандисты задекларировали их как "домашние аксессуары", "садовые каменные статуи" или "декор".

В сопроводительных документах не указывалось ни истинного происхождения, ни ценности египетских сокровищ. Их подлинную ценность установили эксперты. По их данным, археологические находки относятся к эпохе Древнего царства Египта, то есть примерно к 2700-2200 годам до н. э.

"Эти предметы - больше, чем просто реликвии прошлого. Это часть мирового культурного наследия, которая рассказывает историю человеческой цивилизации", - прокомментировал спецагент Эван Кампанелла.

