Некоторые из этих кораблей относительно неплохо сохранились.

Из-за засухи, которая охватила Европу, значительное падение уровня воды в Дунае обнажило остатки немецких кораблей, затонувших во время Второй мировой войны. Как сообщает Reuters, это произошло вблизи сербского города Прахово.

Эти суда были частью Черноморского флота нацистской Германии и были потеряны в последние месяцы войны, когда немцы отступали под давлением советских войск. Часто немцы сами их топили, чтобы те не достались врагу. А сейчас эти обломки могут затруднять речное движение во время низкого уровня воды в Дунае.

Некоторые корабли, разбросанные по руслу реки, все еще имеют башни, командные мостики, сломанные мачты и покрученные корпуса, тогда как другие лежат преимущественно под песчаными берегами.

Четыре судна, датированные до 1950 года, также обнаружили в венгерском национальном парке Дунай-Драва вблизи Мохача, где во вторник уровень воды в Дунае составлял всего 1,5 метра, что является следствием сильной жары и длительной засухи в июле и августе.

Другие случаи появления исторических артефактов из-под воды

Как писал УНИАН, над поверхностью озера Морнос в Греции, которое высыхает, поднимаются заболоченные остатки села, которое затопили почти 45 лет назад. После зимы с малым количеством снега и лета с изнурительной жарой и засухой на большей части Греции, огромное искусственное озеро, которое снабжает водой почти половину населения страны, рекордно обмелело.

Также мы рассказывали, что на Филиппинах засуха обнажила затопленный город - теперь туда хлынули туристы. Старый город Пантабанган был перенесен на новое место в 1970-х годах во время строительства плотины.

Вас также могут заинтересовать новости: