Правительство хочет, чтобы эта зима была последней, когда есть газовая зависимость от Кремля.

С понедельника, 16 декабря, в Молдове на 60 дней вводят чрезвычайное положение в энергетике из-за риска прекращения поставок российского газа в непризнанное Приднестровье. Соответствующее представление правительства одобрил парламент страны, сообщает молдавская служба Радио Свобода.

Премьер-министр Дорин Речан объяснил, что такая мера необходима, поскольку "Газпром" может прекратить поставки газа на левый берег Днестра. Это в свою очередь может привести к гуманитарному кризису в регионе, ведь Кучурганская станция, что на территории непризнанного Приднестровья, поставляет газ по дешевым тарифам и обеспечивает около 70% внутренних потребностей страны. В то же время правый берег Днестра в Молдове энергетически независим от "Газпрома".

"Мы должны сделать так, чтобы эта зима стала последней, когда Кремль будет влиять на нашу безопасность. Мы избежали газового шантажа на правом берегу и сможем избежать энергетического шантажа, как только завершится строительство высоковольтной линии Кишинев-Вулкенешть", - сказал руководитель правительства.

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В правительстве опасаются, что возможный гуманитарный кризис повлияет на около 300 тысяч граждан Молдовы, которые рискуют остаться без газа, света и достаточного количества денег, чтобы покупать продукты посреди зимы.

Депутаты-социалисты и коммунисты пытались выдвинуть вотум недоверия правительству, обвиняя его в неэффективном управлении ситуацией в энергетической сфере, однако вотум провалился, ведь его поддержали только 18 депутатов от оппозиции.

9 декабря режим чрезвычайного экономического положения из-за риска прекращения поставок в регион российского газа решили ввести на 30 суток и в непризнанном Приднестровье. Лидер региона Вадим Красносельский подписал соответствующий "указ", который еще должен утвердить "законодательный" орган.

Прекращение Украиной транзита российского газа: что известно

Украина объявила о нежелании продлевать контракт на транзит российского газа в европейские страны с нового 2025 года.

О том, что транзита российского газа через Украину в 2025 году может не быть, намекал и президент России Владимир Путин.

По оценке Европейской комиссии, прекращение транзита российского газа через Украину будет иметь "незначительное" влияние на европейские цены.

В то же время российская экономика может получить сокрушительный удар после остановки транзита газа через Украину в Европу. Монополист "Газпром", как и бюджет РФ, может потерять миллиарды.

Бывший гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в комментарии УНИАН сообщал, что транзит газа через Украину - это треть общего экспорта "Газпрома" в ЕС.

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