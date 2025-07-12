Нет подтвержденных данных о том, что Россия пыталась ударить по Украине баллистической ракетой "Орешник" после атаки по Днепру в ноябре 2024 года. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Андрей Юсов в комментарии для LIGA.net.
"Подтвержденной информации о других попытках применения противником БРСД (баллистической ракеты средней дальности) "Орешник" по территории Украины нет", - сказал он журналистам.
Юсов отметил, что также точно неизвестно, проводил ли враг дальнейшие испытания "Орешника" и учения с этой ракетой. Представитель ГУР считает, что удар по Днепру был нанесен для того, чтобы оказать давление на Украину и ее союзников.
Юсов заверил, что только от решения российского диктатора Владимира Путина будет зависеть, ударят ли оккупанты "Орешником" по Украине повторно.
Представитель ГУР отметил, что "Орешник" является модификацией межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж" и пока россияне не изготавливают ее серийно. Также он поделился, что эта ракета имеет дальность до 5500 километров, а скорость полета составляет более 5 Махов (около 6000 км/ч).
Россия угрожает снова ударить "Орешником" по Украине - что известно
Ранее помощник главы РФ Владимир Мединский заявил, что жители России якобы требуют снова нанести по Украине удар баллистической ракетой "Орешник". Также он выдал абсурдную историю о якобы "подрыве" пассажирского поезда Украиной.
Кроме того, российский диктатор Владимир Путин говорил о том, что Россия якобы запустила серийное производство баллистической ракеты "Орешник". По его словам, эти ракетные комплексы очень себя хорошо зарекомендовали в боевых условиях.