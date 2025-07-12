Юсов заверил, что только от решения Путина будет зависеть, ударят ли оккупанты "Орешником" по Украине повторно.

Нет подтвержденных данных о том, что Россия пыталась ударить по Украине баллистической ракетой "Орешник" после атаки по Днепру в ноябре 2024 года. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Андрей Юсов в комментарии для LIGA.net.

"Подтвержденной информации о других попытках применения противником БРСД (баллистической ракеты средней дальности) "Орешник" по территории Украины нет", - сказал он журналистам.

Юсов отметил, что также точно неизвестно, проводил ли враг дальнейшие испытания "Орешника" и учения с этой ракетой. Представитель ГУР считает, что удар по Днепру был нанесен для того, чтобы оказать давление на Украину и ее союзников.

Видео дня

Юсов заверил, что только от решения российского диктатора Владимира Путина будет зависеть, ударят ли оккупанты "Орешником" по Украине повторно.

Представитель ГУР отметил, что "Орешник" является модификацией межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж" и пока россияне не изготавливают ее серийно. Также он поделился, что эта ракета имеет дальность до 5500 километров, а скорость полета составляет более 5 Махов (около 6000 км/ч).

Россия угрожает снова ударить "Орешником" по Украине - что известно

Ранее помощник главы РФ Владимир Мединский заявил, что жители России якобы требуют снова нанести по Украине удар баллистической ракетой "Орешник". Также он выдал абсурдную историю о якобы "подрыве" пассажирского поезда Украиной.

Кроме того, российский диктатор Владимир Путин говорил о том, что Россия якобы запустила серийное производство баллистической ракеты "Орешник". По его словам, эти ракетные комплексы очень себя хорошо зарекомендовали в боевых условиях.

Вас также могут заинтересовать новости: