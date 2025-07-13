Стартап опирается на бизнес-империю Маска, чтобы догнать конкурентов в гонке за искусственный интеллект.

Компания миллиардера Илона Маска SpaceX инвестировала 2 миллиарда долларов в его компанию-разработчика искусственного интеллекта xAI, пишет The Wall Street Journal.

Таким образом, объем инвестиций составит почти половину недавно привлеченного капитала для создателя чат-бота Grok в размере 5 млрд долларов.

Инвестиции были получены после слияния xAI с X, и объединенная компания оценивается в 113 миллиардов долларов.

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Теперь чат-бот Grok поддерживает Starlink и в будущем его планируется интегрировать в роботов Tesla Optimus.

При этом, отмечает издание, несмотря на разногласия и скандалы по поводу Grok, Маск называет его "самым умным ИИ" в мире.

Чат-бот Grok - новости

Ранее пользователи чат-бота заметили, что он в случае получения чувствительных вопросов регулярно искал ответы в личных публикациях Маска в Twitter/X.

Также ИИ Grok назвал Россию страной-агрессором, которая в 2014 году нарушив все законы вторглась на Донбасс, и это вызвало возмущение у российских пользователей. Также Grok вызвал скандал в сети из-за своих антисемитских постов.

В то же время Маск сообщил, что Tesla встроит искусственный интеллект Grok в автомобили.

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