Остановка транзита газа через Украину в Евросоюз серьезно ударит по "Газпрому" и России.

С 1 января 2025 года уже не будет действовать контракт на транзит российского газа через Украину, а продлевать его не планируют, хотя шансы на это пока еще есть. Такой шаг серьезно ударит по российскому газовому монополисту "Газпром", из-за чего компания, как и бюджет РФ, потеряет миллиарды.

Бывший генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в комментарии УНИАН отметил, что транзит газа через Украину - это треть общего экспорта "Газпрома" в ЕС.

"Еще треть - это поставки через "Турецкий Поток", а последняя 1/3 - это поставки СПГ. Поэтому потеря транзита через Украину будет очень болезненной для "Газпрома". Их прибыль можно сократить минимум на 67% если ввести санкции на импорт в ЕС российского СПГ и трубного газа через Украину. Это был бы очень мощный удар не только по "Газпрому", а по всей экономике РФ", - объяснил Макогон.

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По его словам, такая ситуация повлечет каскадный эффект в России - снижение поступлений в бюджет из-за потери дивидендов "Газпрома", потери таможенных поступлений, сокращение добычи "минимум на 15 млрд кубов", уменьшение доходов от налога на добычу газа и уменьшение возможности для капитальных инвестиций "Газпрома". Он указал, что в результате придется поднимать цены для внутреннего потребителя, а это повлечет повышение коммунальных платежей, рост инфляции и, как следствие, социальное недовольство.

При этом Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко подсчитал, что из-за отказа от транзита газа через Украину "Газпром" потеряет около 6 миллиардов долларов дохода в год, что станет мощным ударом как для "Газпрома", так и для РФ.

Транзит газа через Украину - последние новости

Контракт на трназит газа между Украиной и Российской Федерацией истекает в конце текущего года. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киев не планирует обсуждать с Москвой продление транспортировки "голубого топлива".

Издание Bloomberg пишет, что в ЕС рассматривают два возможных варианта развития событий после 1 января 2025 года. Окончательное решение, скорее всего, будет принято в последнюю минуту или даже в начале следующего года.

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