Первые поставки ракет ожидаются в 2026-2027 годах.

Германия открыла собственную производственную линию ракет к американским зенитным ракетным комплексам Patriot. Часть боеприпасов потенциально могут начать предоставлять Украине. Об этом сообщил координатор штаба помощи Украине в Министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг, пишет "Суспільне".

Он отметил, что линия производства ракет для систем Patriot, которая была запущена в Германии, является независимой от США.

Фройдинг рассказал журналистам, что первые поставки ракет к Patriot, которые будут собраны на немецкой производственной линии, ожидаются в 2026-2027 годах.

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Генерал-майор заверил, что Германия сможет передавать Украине ракеты к Patriot без согласования с США. Он подчеркнул, что эта производственная линия и в дальнейшем будет европейской.

Patriot для Украины - важные новости

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопрос поставки большего количества ЗРК Patriot и ракет к ним для Украины. По его словам, окончательное решение еще не принято.

Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что Вашингтон обсудит с союзниками по НАТО, не могут ли европейцы передать Украине системы Patriot, которые уже есть у них. Он отметил, что передать Украине свои комплексы в частности могли бы Испания и Германия.

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